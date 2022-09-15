Малый бизнес в Челябинске соберется на форум

В Челябинске в следующую пятницу, 23 сентября, состоится масштабный деловой праздник - форум «Бизнес Урала – 2022». Организаторами выступают Челябинское областное отделение «Опора России», региональный Центр «Мой Бизнес» при поддержке правительства Челябинской области.

В программе - насыщенная деловая часть и ивенты: пленарное заседание, рабочие секции "Микро и малый бизнес", "Промышленность", "Строительство и КРТ", выставка товаров и услуг, активный нетворкинг, гала-ужин. Также состоится празднование 20-летнего юбилея Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

На площадке эксперты, бизнес и представители власти обсудят самые острые проблемы и перспективы поддержки и развития предпринимательства. Участники смогут подобрать рабочие инструменты, найти новых партнеров и получить рекомендации от более опытных бизнесменов.

В качестве спикеров приглашены: президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Челябинского областного отделения «Опора России» Артем Артемьев, министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, председатель Комитета по промышленности Челябинского областного отделения «Опора России» Павел Золотов и другие.

Форум будет проходить 23 сентября (начало в 14.00 часов) в Гранд отеле «Видгоф» (Челябинск, пр. Ленина 26А). Подробности и регистрация на сайте.