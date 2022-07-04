МегаФон создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком

МегаФон разработает для Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) уникальную цифровую платформу, которая автоматизирует управление, контроль и анализ работы техники.

Соответствующее соглашение МегаФон и ММК подписали сегодня, четвертого июля, на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2022, проходящей в Екатеринбурге.

Система объединит свыше тысячи единиц автотранспорта предприятия, от легковых до карьерных и погрузочно-разгрузочных машин, а также аккумулирует данные о перевозках, которые организуют подрядчики. Экономический эффект от запуска решения превысит 30 миллионов рублей ежегодно.

«Впервые в России оператор связи переведет управление промышленным автопарком такого масштаба из ручного режима в цифровой. Интеллектуальные настройки программного комплекса позволят назначать оптимальный транспорт, подрядчиков и маршрут, смогут автоматически контролировать процессы, оставляя за человеком только корректирующие действия. Это поможет Магнитогорскому комбинату справляться с растущим объёмом работ и информации: за год предприятие перевозит около 300 тысяч тонн грузов, а интенсивность использования транспорта уже превышает 3 млн машино-часов», – поделился подробностями решения директор по национальным проектам МегаФона Руслан Габоев.

МегаФон разработает серию технологичных модулей под конкретные задачи предприятия. Так, на основе данных о качестве и сроках выполнения заказов, соблюдении маршрутов, простоях и скорости движения программа сможет самостоятельно оценивать эффективность водителей. При помощи анализа сведений о состоянии автопарка – сформирует заявку на обслуживание, что позволит избежать простоя и убытков. Также будет разработан картографический реестр движения машин, в котором все участники процесса смогут контролировать этапы перевозки.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, платформа будет способна автоматически создавать путевые листы, накладные, заносить различные показатели перевозок. Кроме того, она автоматизирует такие трудоемкие ручные процессы, как создание отчетности по тендерам, заказам, аукционам, штрафам и задолженностям.

«На автоматизацию транспортно-логистической системы и бизнес-процессов комбината будет направлено свыше 134 миллионов рублей. Это позволит на 30 процентов снизить холостой пробег автотранспорта, до семи процентов уменьшить простои на линии, в два раза сократить время, уходящее на внутренние процессы, и существенно экономить на горюче-смазочных материалах. Помимо этого, цифровая платформа поможет предупреждать поломки, напоминать о прохождении ТО, увеличить вовлеченность водителей, назначать наиболее качественного и выгодного перевозчика», – отметил директор ООО «Автотранспортное управление» (ГК ММК) Виктор Шишкин.