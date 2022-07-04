МегаФон создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске начался ремонт путепровода «Челябинск – Главный». В связи с этим возникли пробки на
Дороги
Дороги
04.07.2022

Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» привел к пробкам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на месте еще одной незаконной стоянки создали уютное место для отдыха. По
04.07.2022

В Челябинске вместо незаконной стоянки на Трудовой создали зеленый уголок для отдыха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Между Челябинском и Екатеринбургом запустят скоростной поезд – «Орлан» с тремя вагонами, который
04.07.2022

Челябинцы смогут домчаться в Екатеринбург и вернуться обратно на скоростном «Орлане»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил командира чебаркульског
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.07.2022

Алексей Текслер поздравил командира чебаркульского танкового полка со званием Героя РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о появлении в Челябинск
Дороги
Дороги
04.07.2022

Алексей Текслер рассказал о появлении в Челябинске первого висячего моста через Миасс
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

Ватерполистки златоустовской «Уралочки» проводят тренировочные сборы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

В Челябинске напряженная наркоситуация
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

МегаФон создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

Экологическая программа ММК: на станции «Восточная» пустили первый поезд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

В Челябинске подросток-велосипедист врезался в пассажирский автобус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

В Южноуральске закрыт хостел, в котором было зарегистрировано 240 мигрантов
ММК
Магнитогорск
Мегафон
Экономика
04.07.2022 13:02
Фото: ММК

МегаФон создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком

МегаФон разработает для Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) уникальную цифровую платформу, которая автоматизирует управление, контроль и анализ работы техники.

Соответствующее соглашение МегаФон и ММК подписали сегодня, четвертого июля, на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2022, проходящей в Екатеринбурге.

Система объединит свыше тысячи единиц автотранспорта предприятия, от легковых до карьерных и погрузочно-разгрузочных машин, а также аккумулирует данные о перевозках, которые организуют подрядчики. Экономический эффект от запуска решения превысит 30 миллионов рублей ежегодно.

«Впервые в России оператор связи переведет управление промышленным автопарком такого масштаба из ручного режима в цифровой. Интеллектуальные настройки программного комплекса позволят назначать оптимальный транспорт, подрядчиков и маршрут, смогут автоматически контролировать процессы, оставляя за человеком только корректирующие действия. Это поможет Магнитогорскому комбинату справляться с растущим объёмом работ и информации: за год предприятие перевозит около 300 тысяч тонн грузов, а интенсивность использования транспорта уже превышает 3 млн машино-часов», – поделился подробностями решения директор по национальным проектам МегаФона Руслан Габоев.

МегаФон разработает серию технологичных модулей под конкретные задачи предприятия. Так, на основе данных о качестве и сроках выполнения заказов, соблюдении маршрутов, простоях и скорости движения программа сможет самостоятельно оценивать эффективность водителей. При помощи анализа сведений о состоянии автопарка – сформирует заявку на обслуживание, что позволит избежать простоя и убытков. Также будет разработан картографический реестр движения машин, в котором все участники процесса смогут контролировать этапы перевозки.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, платформа будет способна автоматически создавать путевые листы, накладные, заносить различные показатели перевозок. Кроме того, она автоматизирует такие трудоемкие ручные процессы, как создание отчетности по тендерам, заказам, аукционам, штрафам и задолженностям.

«На автоматизацию транспортно-логистической системы и бизнес-процессов комбината будет направлено свыше 134 миллионов рублей. Это позволит на 30 процентов снизить холостой пробег автотранспорта, до семи процентов уменьшить простои на линии, в два раза сократить время, уходящее на внутренние процессы, и существенно экономить на горюче-смазочных материалах. Помимо этого, цифровая платформа поможет предупреждать поломки, напоминать о прохождении ТО, увеличить вовлеченность водителей, назначать наиболее качественного и выгодного перевозчика», – отметил директор ООО «Автотранспортное управление» (ГК ММК) Виктор Шишкин.

ММК
Магнитогорск
Мегафон
Новости по тегу: ММК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.07.2022

Экологическая программа ММК: на станции «Восточная» пустили первый поезд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.06.2022

У металлургов Магнитки – «Железная память»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2022

ММК представляет свою продукцию на столичной выставке металлоконструкций
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2022

ММК принимает участие в международной выставке в Бишкеке
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию. К
Общество
Дороги

Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию

04.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля 2022 года вырастут тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области . В среднем
Общество

С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

30.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Государственная дума РФ поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области, кото
Федерация

Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области

29.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России установили еще один официальный праздник - День семьи, любви и верности. Его будут отмеч
Общество

В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности

28.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска планируют превратить в арт-объект. О
Общество

Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект

27.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Погода на предстоящей неделе в Челябинской области ожидается прохладной, количество осадков умень
Среда обитания

Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной

26.06.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске начался ремонт путепровода «Челябинск – Главный». В связи с этим возникли пробки на
Дороги
Дороги
04.07.2022

Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» привел к пробкам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на месте еще одной незаконной стоянки создали уютное место для отдыха. По
04.07.2022

В Челябинске вместо незаконной стоянки на Трудовой создали зеленый уголок для отдыха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Между Челябинском и Екатеринбургом запустят скоростной поезд – «Орлан» с тремя вагонами, который
04.07.2022

Челябинцы смогут домчаться в Екатеринбург и вернуться обратно на скоростном «Орлане»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил командира чебаркульског
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.07.2022

Алексей Текслер поздравил командира чебаркульского танкового полка со званием Героя РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о появлении в Челябинск
Дороги
Дороги
04.07.2022

Алексей Текслер рассказал о появлении в Челябинске первого висячего моста через Миасс
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

04.07.2022 13:40

Ватерполистки златоустовской «Уралочки» проводят тренировочные сборы

04.07.2022 13:38

Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» привел к пробкам

04.07.2022 13:28

В Челябинске вместо незаконной стоянки на Трудовой создали зеленый уголок для отдыха

04.07.2022 13:26

Челябинцы смогут домчаться в Екатеринбург и вернуться обратно на скоростном «Орлане»

04.07.2022 13:03

В Челябинске напряженная наркоситуация

04.07.2022 13:02

МегаФон создаст для ММК цифровую платформу управления автопарком

04.07.2022 13:01

Экологическая программа ММК: на станции «Восточная» пустили первый поезд

04.07.2022 12:59

Алексей Текслер поздравил командира чебаркульского танкового полка со званием Героя РФ

04.07.2022 12:12

В Челябинске подросток-велосипедист врезался в пассажирский автобус

04.07.2022 12:00

Алексей Текслер рассказал о появлении в Челябинске первого висячего моста через Миасс

04.07.2022 11:55

Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде

04.07.2022 11:42

В Южноуральске закрыт хостел, в котором было зарегистрировано 240 мигрантов

04.07.2022 11:26

Жители Челябинской области удивляются цвету «ожившего» «кыштымского чуда»

04.07.2022 10:55

Челябинск в шоке от состояния Миасса, минэкологии обещает скорую очистку реки

04.07.2022 10:37

В лесах Челябинской области продолжают теряться люди

04.07.2022 10:37

Челябинцы снова жалуются Наталье Котовой на пустые песочницы во дворах

04.07.2022 09:55

В Челябинской области назвали среднюю стоимость садовых участков

04.07.2022 09:48

В Челябинске продадут 65 старых троллейбусов

04.07.2022 09:35

Педагог из Челябинска презентовала на всероссийском съезде учителей свой «Путь к профессии»

04.07.2022 08:47

Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию

03.07.2022 20:21

В Луганскую народную республику пришла Победа

03.07.2022 15:00

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 27.06.22 по 03.07.22)

02.07.2022 12:37

Окай Депрем: Сегодня наблюдается кризис международного права, оно превратилось в рычаги давления

02.07.2022 12:00

Эффективное страхование недвижимого имущества от Тинькофф

01.07.2022 21:49

В семи городах Челябинской области на выходные объявлен режим «черного неба»

01.07.2022 21:42

В выходные в Челябинской области тепло, местами дожди

01.07.2022 20:13

Анонсы событий и мероприятий на выходные

01.07.2022 19:37

Первым замминистра здравоохранения Челябинской области назначена Елена Недочукова

01.07.2022 19:08

Челябинец за сутки обчистил 14 автомобилей в Магнитогорске

01.07.2022 18:58

В Снежинске задержан бизнесмен-мошенник

01.07.2022 18:40

Южноуральские аграрии соберутся на День поля

01.07.2022 18:13

В Челябинске частично закроют движение по улице Сони Кривой

01.07.2022 18:04

Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» стартует второго июля

01.07.2022 17:57

Из челябинского Миасса достали тело мужчины, умершего несколько лет назад

01.07.2022 17:55

Медики 18 муниципалитетов Челябинской области отправятся к пациентам на новых автомобилях

01.07.2022 17:49

Южноуральская тромбонистка – лучшая в «Большом джазе»

01.07.2022 16:10

Безопасные упражнения для шеи

01.07.2022 15:25

Направлено дополнительное финансирование на ускорение строительства М-12

01.07.2022 15:03

Дом, который построил Д.

01.07.2022 14:43

Челябинцы узнают своих участковых уполномоченных в лицо

01.07.2022 14:40

Дмитрий Тарасов покинул пост первого замминистра здравоохранения Челябинской области

01.07.2022 14:34

Кто поможет школьнику определиться с будущей профессией?

01.07.2022 14:21

Житель Миасса украл дефектоскоп почти за миллион, а продал за три тысячи

01.07.2022 13:36

В Челябинской области стражи порядка устроили «облаву» на нелегальных мигрантов

01.07.2022 13:24

В Челябинске пройдет всероссийская летняя Спартакиада детей-инвалидов

01.07.2022 13:19

Южноуральцев приглашают в Екатеринбург на спектакль «Глубокое отражение»

01.07.2022 13:17

За сутки ковид подтвердился у 89 южноуральцев, выздоровели 143 человека, умерли двое

01.07.2022 13:10

Концерт творческого союза «Дивьяроса» состоится в Екатеринбурге

01.07.2022 12:54

В Челябинской области удалили выпускника с ЕГЭ по истории

01.07.2022 12:42

Старую городскую свалку Магнитогорска закрыли, потоки мусора направили на новые объекты

01.07.2022 12:27

Проект «Зеленый пояс Челябинска» готов к публичным слушаниям

01.07.2022 11:52

Роспотребнадзор снимает все антиковидные ограничения

01.07.2022 11:36

Вне санкций: в Челябинске подвели итоги международного фотоконкурса Grand Eurasia-2022

01.07.2022 11:17

В Челябинске и еще трех городах установились НМУ, но ситуация ухудшилась еще накануне

01.07.2022 10:34

Размер выплат по соцконтракту увеличен до 350 тысяч рублей

01.07.2022 10:06

Двое жителей Магнитогорска наказаны за ложные сообщения о терактах

01.07.2022 09:56

Две пожилые жительницы Магнитогорска, спасая внучку и сноху, отдали юному мошеннику свои сбережения

01.07.2022 09:43

В Челябинск бухгалтер фирмы похитила четыре миллиона и легализовала почти два

01.07.2022 09:30

С первого июля вступил в силу закон о продлении «дачной амнистии»

30.06.2022 20:42

ВТБ упрощает начисление процентов по текущему счету для пенсионеров

30.06.2022 20:34

Анонсы событий и мероприятий на первое июля

30.06.2022 17:59

144 на 144: по указанию Владимира Путина бойцов ВСУ обменяли на военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР

30.06.2022 17:32

Челябинский зоопарк сообщил об изменении стоимости входных билетов

30.06.2022 16:57

В Челябинской области вновь пройдёт рок-фестиваль «Уральский Рубеж»

30.06.2022 16:17

В Челябинске закрыто движение по улице Васенко

30.06.2022 16:09

В Копейске следователи СК устанавливают обстоятельства гибели молодого рабочего

30.06.2022 15:58

Россия не станет ссориться с Турцией из-за Финляндии и Швеции

30.06.2022 15:51

В пятницу в Челябинской области дожди пройдут лишь местами

30.06.2022 15:24

Жительница Верхнего Уфалея легализовала более 1,3 миллиона рублей, полученных от торговли наркотиками

30.06.2022 15:08

В Челябинской области удалили выпускника с ЕГЭ по обществознанию

30.06.2022 14:36

Челябинские дворы обзаведутся футбольными полями с искусственным газоном

30.06.2022 13:57

Жители посёлка в Челябинской области живут без интернета и звонят с холма, Минцифры региона их не обнадеживает

30.06.2022 13:52

Путин – о прозвучавшем на саммите предложении лидерам стран «семёрки» «раздеться»

30.06.2022 12:54

Более 15 тысяч заявлений: в Челябинске опубликовали результаты приемной кампании в первые классы

30.06.2022 12:15

Затерянные в лесах: жители Челябинской области уходят за грибами и пропадают

30.06.2022 11:49

В Челябинске рабочий сильно пострадал при падении в котлован

30.06.2022 11:29

За сутки вылечилось от ковида лишь шесть южноуральцев, а заболел 91

30.06.2022 11:19

Южноуральцам напомнили о вступлении в силу изменений в закон «Об оружии»

30.06.2022 10:57

С нового учебного года в школах 45 регионов появятся советники по воспитанию

30.06.2022 10:41

Танцующий с бревном Малыш и другие обитатели челябинского зоопарка покоряют сердца тысяч людей

30.06.2022 10:11

С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

30.06.2022 09:42

Маршрут «Копейск - Челябинск» временно остается без больших автобусов

30.06.2022 09:35

Ради показушного единства европейцы задёшево продали курдов Эрдогану

30.06.2022 09:19

Регионам и муниципалитетам упростят перевод госуслуг в электронный вид

30.06.2022 09:19

Легкий снежок и почти минусовая температура: на Дальний Таганай заглянула зима

29.06.2022 17:56

В четверг в Челябинской области прохладно, днем местами небольшие дожди

29.06.2022 17:46

Анонсы событий и мероприятий на 30 июня

29.06.2022 17:36

Бойцов ВСУ поделили на аристократов и бомжей

29.06.2022 17:09

В Историческом музее Южного Урала представят 70 лучших снимков со всего мира

29.06.2022 16:54

Челябинская область эффективно применяет меры поддержки IТ-отрасли в условиях санкций

29.06.2022 16:10

В Молодежном театре три дня будут бесплатно показывать эскизы лучших спектаклей «Любимовки»

29.06.2022 15:47

Камерный театр Челябинска завершит сезон коллективным выходом на воду

29.06.2022 15:11

ФСБ пресекла контрабанду военной продукции в страны Восточной Европы

29.06.2022 14:57

О планах челябинских промышленников по импортозамещению узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

29.06.2022 14:26

ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%

29.06.2022 14:23

Москвичи и гости столицы увидят аркаимские артефакты в Коломенском

29.06.2022 13:47

Предпремьерный показ «Булок» (16+) с Кристиной Асмус пройдет в «Синема Парк "Горки"

29.06.2022 13:44

Челябинская библиотека для слепых создала интерактивную карту пунктов выдачи литературы спецформатов

29.06.2022 13:38

В Тракторозаводском районе Челябинска ремонтируют изъеденные коррозией тепловые сети

29.06.2022 13:28

Пропавший в Москве 17-летний юноша обнаружился в Челябинске