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Минсоц Челябинской области прекратил прием заявлений на благотворительную помощь

Экономика
Сегодня, 10:50
Автор: 
Любовь Юрина

С 25 мая 2020 года социальных отношений Челябинской области прекращает прием заявлений на получение единовременной помощи из средств, поступивших на благотворительный счёт.

Напомним, благотворительный счет был открыт в апреле 2020 года по инициативе губернатора Алексея Текслера для помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

За это время помощь за счёт средств благотворительности получили более 10 тысяч семей на общую сумму 36 миллионов рублей, уточнили в минсоце.

За счет средств фонда нуждающаяся семья в составе 1-2 человек получила две тысячи рублей, семья в составе трех человек - три тысячи рублей, семья из четырех человек -четыре тысячи рублей, семья из пяти человек – пять тысяч рублей.

Ситуация с коронавирусом в регионе постепенно начинает стабилизироваться. В воскресенье, 24 мая, глава региона объявил о первом этапе снятия ограничений в регионе. В области продолжают реализовывать комплекс дополнительно введённых на федеральном и региональном уровнях мер социальной поддержки семей, чьи доходы упали в связи с эпидемией.

«С учётом широты действующих мер принято решение о прекращении с 25 мая 2020 года приема заявлений на получение единовременной помощи из средств, поступивших на благотворительный счёт», - сообщили в министерстве.

В ведомстве заверили, что все поступившие до этого момента заявления будут рассмотрены. Всем нуждающимся будет оказана помощь в пределах оставшихся на благотворительном счету средств.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Алексей Текслер
Челябинск
коронавирус
Министерство социальных отношений Челябинской области
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