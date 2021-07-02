ММК присоединился к Социальной хартии российского бизнеса

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» внесено в реестр членов Социальной хартии российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), декларирующей приверженность компаний-участниц принципам устойчивого развития и ответственности перед обществом.

Согласно Социальной хартии российского бизнеса, миссия предпринимателей – обеспечивать устойчивое развитие самостоятельных и ответственных компаний, отвечающее долгосрочным экономическим интересам, способствующее достижению социального мира, безопасности и благополучия граждан, сохранению окружающей среды и соблюдению прав человека. В хартии прописаны такие принципы ведения бизнеса как доверительные отношения с партнерами и инвесторами, обеспечение достойных условий труда для сотрудников, внимание к экологии, развитие местных сообществ. На сегодняшний момент к Социальной хартии присоединились 276 организаций, где работает в общей сложности более семи с половиной миллиона сотрудников.

Деятельность ПАО «ММК» полностью соответствует всем принципам Социальной хартии российского бизнеса: компания уделяет большое внимание устойчивому развитию, социальным проектам и экологической повестке. Так, в 2020 году ММК инвестировал более семи миллиардов рублей в природоохранную деятельность и сократил валовые выбросы в атмосферу на 19,6 тысячи тонн, а вложения в благотворительные и социальные программы достигли 2,18 миллиарда рублей.