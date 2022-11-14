ММК провел выездную сессию российских разработчиков программных решений

Представители ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) и компаний-разработчиков обсудили новые возможности и перспективы для эффективного взаимодействия в текущих условиях рынка, а также наметили потенциальные пути совместных проработок.

Также участники состоявшейся на базе Магнитки выездной сессии разработчиков отечественных программных решений и оборудования «Импортозамещение. Приоритетные направления для компании» обменялись мнениями и информацией о ситуации в области информационной безопасности, поделились передовым опытом по противодействию кибератакам, обсудили тренды в мире современных ИТ-угроз.

О существующих здесь рисках и способах противостояния участникам мероприятия рассказала президент группы компаний InfoWatch и председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская.

Представители ведущих компаний-разработчиков российского программного обеспечения представили свои решения и познакомили ММК с информационными продуктами по различным бизнес-направлениям, потребность в которых сейчас существенно возросла.

Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы совместимости отечественных решений друг с другом и с уже имеющимся и работающим программным обеспечением. Участники встречи обсудили возможные сложности при его внедрении и эксплуатации на крупном промышленном предприятии, которое включает в себя объекты критической информационной инфраструктуры, и то, как эти сложности можно устранить или нивелировать их влияние.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», Магнитогорский металлургический комбинат является одним из лидеров металлургической отрасли Российской Федерации по масштабу внедрения информационных технологий. Для Магнитки внедрение новых цифровых решений – постоянный процесс, направленный на повышение эффективности и рост конкурентоспособности компании на рынке.

Как подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, стратегия цифровизации комбината носит практический характер и сформирована на основе комплексной оценки потребностей бизнеса.

«Цифровизация охватывает все бизнес-процессы ММК, повышает производительность труда и качество продукции, обеспечивает безопасность сотрудников и эффективность их деятельности, избавляет от рутинных задач, помогает соответствовать ожиданиям покупателей и требованиям времени», - отметил Павел Шиляев.

Устойчивая работа информационных систем – это важнейший фактор обеспечения непрерывности бизнеса ММК, особенно в текущих условиях, когда государство и рынок смещают акценты в сторону импортозамещения. Поэтому компания оперативно переходит на отечественное ПО, усиливает защищенность своей ИТ-инфраструктуры и обеспечивает ее отказоустойчивость с учетом существующих трендов развития ИТ в России.