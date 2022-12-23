ММК сообщил о запуске корпоративного аналитического портала

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) сообщил о начале работы информационной системы, где отображается свыше двухсот различных показателей деятельности предприятия.

На корпоративном аналитическом портале содержатся самые разные сведения – от запасов сырья на складах до вопросов социального направления, экологического мониторинга и отдельного блока, где имеется практически вся информация по договорам компании.

Данный портал является единым инструментом для получения наглядной, визуализированной информации. Он предназначен для топ-менеджмента компании, а также аналитиков и специалистов функциональных направлений. Пользователям доступны достоверные и полные аналитические материалы, необходимые для эффективного управления всеми бизнес-процессами Группы ПАО «ММК». В качестве источника используется корпоративное хранилище данных, которое объединяет огромные массивы информации из всех информационных систем компании. Портал обновляется в режиме 24/7, включая выходные и праздничные дни.

«На портале представлены как ежедневные аналитические данные в режиме реального времени, так и месячные показатели, которые можно посмотреть в динамике и сравнить с предыдущими периодами, чтобы, например, проанализировать исполнение планов. Система с удобной навигацией содержит около ста экранов с наглядным отображением ключевых показателей. Все панели являются интерактивными и позволяют детализировать любой представленный параметр до того уровня, который необходим конкретному пользователю», - отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

В создании портала участвовали бизнес-аналитики от структурных подразделений комбината и команда IT-экспертов «ММК-Информсервис». Они проанализировали сотни показателей, сформулировали единые правила расчетов и визуализации, определили регламент и ответственных за формирование данных.

Ежедневно аналитическим порталом пользуются более 250 человек. Одно из его преимуществ – возможность работать удаленно со смартфона, планшета или ноутбука.

Корпоративный аналитический портал является претендентом на звание «Цифровой проект года» конкурса «Цифровой Олимп», победители которого будут объявлены 27 декабря. Конкурс предназначен для популяризации идей и инициатив, направленных на реализацию цифровой стратегии ММК, определения лучших ИТ-проектов, а также формирования лидеров цифровой трансформации среди сотрудников компании.