Челябинские компании «взяли на работу» цифровых помощников для найма персонала

МТС изучила спрос на цифровые решения для бизнеса на Южном Урале и зафиксировала всплеск подключений IT-решения ID Scan для дистанционной проверки физических лиц. По данным аналитиков, чаще всего пристально изучает соискателей при найме на работу крупный бизнес, на который в Челябинской области – на них пришлось более 75% подключений сервиса ID Scan.

Предприятия Южного Урала стремятся сократить риски и время проверки кандидатов за счет обращения в открытым источникам в режиме реального времени, а также автоматизировать процесс найма персонала. Дополнительно компании получают возможность проводить мониторинг уже работающих сотрудников на благонадежность. Так, сервисом МТС ID Scan в Челябинской области пользуются производственные предприятия и инжиниринговые компании. Среди них – южноуральский производитель измерительных приборов, а также машиностроительный завод.

Российское IT-решение позволяет автоматизировать сбор информации о потенциальных сотрудниках, отслеживать соответствие соискателя стандартам найма, которые действуют на предприятии. ID Scan составляет риск-отчет за несколько минут, что ускоряет принятие решения при найме сотрудника или заключении договора с физическим лицом.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" директор МТС в Челябинской области Андрей Березной, задача любого бизнеса – собрать успешную команду из надежных людей, которым можно доверить информацию, финансы, а также открыть доступ к процессам компании. Проверка кандидатов, положительное заключение HR-специалистов и службы безопасности – обязательный этап большинства компаний при трудоустройстве на работу, который может затягиваться при «ручной» проверке по открытым источникам и закрытым базам данных.