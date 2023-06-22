22.06.2023
В Челябинске иномарка вылетела с дороги и застряла под трубами теплотрассы
22.06.2023
В Челябинске закрывают движение на улице Мебельной
22.06.2023
Челябинцы смогут увидеть сильнейших дзюдоистов страны
22.06.2023
В челябинской Публичке покажут столкновение двух реальностей
22.06.2023
Суд Копейска досрочно лишил полномочий пять депутатов городского Собрания
22.06.2023
ММК совершенствует систему производственно-экономического планирования
Челябинские компании «взяли на работу» цифровых помощников для найма персонала
20.06.2023
МТС Live запускает собственный концертный зал в Челябинске
16.06.2023
Жители Челябинской области сэкономили по 18 тысяч рублей благодаря подпискам
15.06.2023
Исследование: кем мечтают стать южноуральские школьники и что думают об этом их родители
02.06.2023
МТС вошла в тройку крупнейших экосистем в России
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023