Об особенностях гибкой черепицы

Гибкая черепица-это востребованный вариант для обустройства крыши в частных домах. Кровля из указанного сырья долговечна и надежна. Благодаря современным технологиям, положенным в основу производства, гибкая черепица подойдет для любых сооружений. Как правило, она складывается из:

· битума;

· силиконовой пленки;

· каменных гранул;

· стеклохолста.

Благодаря многослойности подобный вариант активно рассматривается для крыш нетипичной конфигурации. Материал создается в виде пластин разной формы с определенной текстурой. Издалека не всегда удастся понять, какое покрытие для кровли использовали - выгодный битумный или дорогостоящий керамический. Во время монтажа важно придерживаться инструкции производителя, поскольку грамотная укладка определяет долговечность сырья.

О достоинствах гибкой черепицы

1. Продолжительная эксплуатация. В том случае если установка материала выполнена по определенным правилам, период эксплуатации достигнет пятидесяти и более лет. Производители дают гарантию на материал от семи и больше лет. Из-за того, что в составе отсутствует металл, черепица не будет ржаветь.

2. Ремонтопригодность. Если будет поврежден один из элементов, поменять его на новый не составит сложностей. Порядок укладка и структура нарушены не будут.

3. Эластичность и гибкость. Черепица активно рассматривается для непростых конструкций.

4. Надежность. Важно отметить, что гибкая черепица характеризуется стойкостью к перепадам температурного режима, хорошо переносит дождь, снег и град. Даже при продолжительном влиянии природных явлений внешний вид и основные качества не поменяются.

5. Шумоизоляция. Материал хорошо поглощает звуки, поэтому в помещении всегда будет тихо и спокойно;

6. Водонепроницаемость. Если к вопросу укладки кровли подойти со знанием дела, даже при проливных дождях крыша не протечет.

7. Оперативный монтаж. Черепицу следует укладывать на ровную плоскость, а вот усиливать основание нет необходимости. Монтируют крышу при режиме от пяти градусов, поэтому процесс может занять некоторое время.

8. Различные оттенки. Материал может быть окрашен в разный цвет, поэтому каждый имеет возможность выбрать для себя вариант, который подойдет под фасад. Черепица мягкого типа окрашивается обжигом при высоких режимах, поэтому даже через много лет крыша не поменяет свой первоначальный вид.

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