ПАО «Фортум» сменит название на ПАО «Форвард Энерго»

Публичное акционерное общество «Фортум» сменит фирменное наименование на публичное акционерное общество «Форвард Энерго».

Новое название должно быть одобрено акционерами, для рассмотрения этого вопроса

Совет директоров ПАО «Фортум» принял решение о созыве внеочередного общего собрания, на котором акционеры утвердят соответствующие изменение в Устав Общества. Затем должна пройти государственная регистрация смены названия ПАО «Фортум» на ПАО «Форвард Энерго».

«Изменение никак не отразится на деятельности компании и связано с отдельными вопросами регулирования в области использования интеллектуальной собственности», - отметили в пресс-службе.