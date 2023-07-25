25.07.2023
ПАО «Фортум» сменит название на ПАО «Форвард Энерго»
24.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 июля (18+)
24.07.2023
На ИННОПРОМЕ задали тон стратегиям обновления
24.07.2023
Акция «Поезд знаний» впервые состоялась на детской железной дороге в Челябинске
24.07.2023
С 15 августа запустят прямой авиарейс из Челябинска Алматы
24.07.2023
Карталинку обманули по сложной схеме
ПАО «Фортум» сменит название на ПАО «Форвард Энерго»
19.05.2022
НАТОвский переворот, борьба добра со злом - основные тезисы финского «сепаратиста»
12.05.2022
«Фортум» уходит из России: челябинские ТЭЦ продолжат работу
06.10.2021
Олег Дубровин от лица рыбаков Челябинской области попросил «Фортум» изменить планы относительно озера Шелюгино
14.02.2020
Челябинских промышленников попросили контролировать выбросы предприятий в период НМУ
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023