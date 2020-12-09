Перспективы экономического развития Челябинской области внушают осторожный оптимизм

Развитие Челябинской области в кратко- и среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами. Несмотря на пандемию, у региона есть перспективы в будущем году выхода на траекторию роста.

Об этом сообщила министр экономического развития региона, представляя прогноз социально-экономического развития на предстоящие три года.

Прогноз разработан в трех вариантах: базовом, консервативном и целевом варианте. Целевой вариант предложен как основа для формирования бюджета Челябинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

По итогам 10 месяцев 2020 года индекс промышленного производства сократился на 2,5%, объем продукции сельского хозяйства – на 5,4% (в большей степени из-за неблагоприятных климатических условий), объем платных услуг населению – на 11,2% и реальные располагаемые денежные доходы населения – на 1,7%.

При этом, несмотря на сложности, впервые выросли инвестиции в основной капитал (на 7,7%). В «плюсе» также показатели по вводу жилых домов (на 6,5%», оборот розничной торговли (на 0,6%) и среднемесячная и реальная заработная плата (на 3,3% и 0,2% соответственно).

«По итогам 10 месяцев «непростого» 2020 года падение оказалось не таким сильным, как ожидалось в начале эпидемии, и при условии невведения повторных ограничительных мер, есть все основания уже в следующем году выйти на траекторию роста», - отметила Наталья Лугачева.

Валовой региональный продукт (ВРП) по итогам 2020 года оценивается на уровне один триллион 479,3 миллиарда рублей или 97,4% к 2019 году в сопоставимых ценах. В 2021-2023 годах прогнозируется его увеличение в среднем на 2,3-4,5%.

На долю промышленности в ВРП региона приходится более 40 процентов. «Вынужденная деловая пауза и неопределенность на фоне новой коронавирусной инфекции оказали свое негативное влияние: по итогам года индекс промышленного производства (ИПП) оценивается на уровне 98,2%. Но уже со следующего года прогнозируется его восстановительный рост в пределах 102,3-104,2%, который сохранится на весь плановый период», - отметила министр.

На ВРП существенное влияние оказывает и развитие сельского хозяйства. По итогам 2020 года снижение в этой сфере оценивается почти на 15%. По оценке Минсельхоза в 2021 году ожидается заметный рост продукции АПК по всем трем вариантам: от 11,4% до 17,8%, с дальнейшей стабилизацией в 2022-2023 годах в границах 100,2-102,9%.

В 2020 году ожидается снижение 2020 году эксперта на 9% (до порядка четырех миллиардов долларов США). При этом прогнозируется рост в 2023 году на 105,7%-108,8%.

На динамику региональной экономики оказывает влияние и строительная отрасль. По итогам 2020 года снижение объема работ в строительстве по оценке Минстроя составит около 3%. Сократится ввод жилья на 0,4% - до 1,5 миллиона квадратных метров (в связи с переходом на эскроу-счета). При этом в прогнозном периоде ожидается рост в границах 1,6-2 миллиона квадратных метров. Объемы строительства будут расти в пределах от 101,2% до 104,6%.

«Стабилизация ситуации в ключевых отраслях экономики обеспечит рост инвестиционной активности», - отметила Наталья Лугачева. Объем инвестиций в основной капитал в текущем году ожидается на уровне 316,4 миллиарда рублей с ростом на 0,2% в сопоставимых ценах к 2019 году. В 2021-2023 годах рост усилится в пределах 101,2%-110,2% в сопоставимых ценах.

Всего за период 2020-2023 годов на территории Челябинской области планируется реализовать 38 крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 300 миллиардов рублей.

Достаточно велик вклад в экономику региона малого и среднего бизнеса. «По оценке оборот малых и средних предприятий по итогам 2020 года снизится на 9,5% и составит около 1,1 триллиона рублей, что безусловно связано с деловой паузой из-за пандемии», - отметила Наталья Лугачева. При этом с учетом принимаемых мер поддержки к 2023 году планируется увеличение оборота относительно 2019 года в пределах 103,6-113%.

За последние 10 лет уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области достиг максимума и по итогам года составит 4%. «Такой рост вызван не столько массовым высвобождением, сколько введением повышенных выплат безработным», - пояснила министр. При этом уже в следующем году ожидается снижение его уровня до 1,1 процента по целевому варианту, который сохранится и на протяжении последующих двух лет.

Заработная плата в 2020 году в номинальном выражении вырастет почти на 4%, в реальном с учетом индекса потребительских цен – на 0,6 процента. К 2023 году среднемесячная заработная плата работников увеличится до 43,6-45,7 тысячи рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы южноуральцев в 2020 году сократятся на 1,5 процента. К 2023 году планируется их рост на 1-3 процента.

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2020 году составит 13,5 процента. В 2021-2023 годах прогнозируется снижение уровня бедности в среднем до 12 процентов.