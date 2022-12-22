Принят главный финансовый документ Челябинской области на 2023 год

В Челябинской области принят главный финансовый документ на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов во втором и третьем чтениях.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Законодательного собрания 22 декабря 2022 года.

Законопроект был принят в первом чтении 24 ноября. За неполный месяц поступили поправки от губернатора и депутатов фракции «Справедливая Россия».

Спикер регионального парламента Александр Лазарев напомнил, что только губернатору предоставлено право изменять основные характеристики областного бюджета.

Так, в окончательном варианте бюджета на предстоящую трехлетку учтено увеличение объема федеральных средств, утвержденных для региона в рамках рассмотрения проекта федерального бюджета в Госдуме, а также отдельных направлений расходов.

Размер целевых федеральных трансфертов вырос на восемь миллиардов 229,7 миллиона рублей по ряду направлений. В частности, дополнительно один миллиард 162 миллиона рублей выделены на реализацию программ формирования современной городской среды; один миллиард 101,5 миллиона рублей - на предоставление дотаций бюджетам закрытых территориально-административных образований (ЗАТО).

На обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов направят один миллиард 24,9 миллиона рублей, на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании соцконтракта, - 821,9 миллиона рублей.

На строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения выделено 792,7 миллиона рублей, на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров, а также по другим социально значимым направлениям - 476,6 миллиона рублей.

Кроме того, на четыре миллиарда 414 миллиона рублей уточняется размер ассигнований для реализации инфраструктурных проектов, которые финансируются за счет льготных бюджетных кредитов из федерального бюджета.

Большинство поправок, предложенных фракцией «Справедливая Росси», пересекаются с поправками губернатора. Из них 13 предложено одобрить, а две (поправки в госпрограмму по охране окружающей среды и в программу по переселению из аварийного жилья) рекомендованоотклонить (по отклоненным поправкам голосовали за каждую в отдельности).

Таблица правительственных поправок была принята единогласно. По 13 поправкам, предложенным к отклонению, проголосовали «за» 52 депутата и воздержался один. За две отклоненные поправки проголосовали большинство парламентариев (кроме справедливороссов).

Общий объем доходов областного бюджета на 2023 год составит 222 миллиарда 223 миллиона 684,7 тысячи рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов - 41 миллиард 93,564,6 миллиона рублей.

Объем расходов областного бюджета на 2023 год - 294 миллиарда 43 миллиона 340,5 тысячи рублей.

Объем дефицита областного бюджета будет равен 71 миллиарда 819,655,8 миллиона рублей.

Бюджет Челябинской области на 2023 год принят большинством голосов во втором и третьем чтениях.

«Бюджет Челябинской области принят», - подытожил Лазарев. Главный финансовый документ будет передан на подпись губернатору.