"Равис" вовсю покоряет Китай. Спрос на южноуральскую продукцию высокий

Агрохолдинг "Равис" (Челябинская область) покоряет Китай. Предприятие попало в перечень из 23-х российских компаний, аттестованных на экспорт в Китай. Спрос на продукцию, производимую южноуральской птицефабрикой, очень высокий.

"Желание вступить в прямые отношения у нас было давно. И мы очень рады тому, насколько активизировались запросы с китайской стороны после официального сообщения о нашем включении в список предприятий, которым разрешено работать на рынке КНР", - отметил генеральный директор "Рависа" Андрей Косилов.

В пресс-службе предприятия отметили, что работа с Поднебесной напрямую, без посредников, началась в мае. Первая партия (40 тонн продукции) уже отправлена в Китай. В данный момент прорабатывается вопрос по продаже куриных крыльев и субпродуктов. До конца года планируется реализовать до 1800-2000 тонн продукции.

"Мы можем торговать с Китаем необъятным перечнем продукции, начиная с зерна и заканчивая продукцией животноводства, птицеводства. Убежден: каждый раз мы будем находить все новые и новые решения", - подчеркнул Андрей Косилов.

Интересно, что с 15-го по 19-е июня в китайском Харбине будет проходить международная выставка «Российско-Китайское ЭКСПО-2019». Компанию "Равис" в Китае представит директор по продажам Евгений Шаповалов.

СПРАВКА

Компания «Равис» - один из крупнейших агрохолдингов Уральского федерального округа, входит в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы России. На рынке продуктов питания предприятие успешно работает уже больше 35-ти лет. В 2018 году компания «Равис» признана лучшей птицефабрикой мясного направления Челябинской области. На всероссийской выставке «Золотая осень-2018» предприятие завоевало двадцать золотых медалей.

Сегодня агрохолдинг объединяет десять сельскохозяйственных предприятий (площадка для откорма бройлеров, племрепродукторы, свинопроизводство и сельхозпредприятия по области).

«Равис» является предприятием замкнутого цикла производства. Принцип «поле-прилавок» позволяет обеспечивать высокое качество и свежесть продукции, осуществлять поставки в сроки и контролировать ценообразование.

В фирменной торговой сети на сегодняшний день около трехсот магазинов.

На сегодняшний день «Равис» является самой развитой торговой сетью среди всех птицеводческих хозяйств России. Продукция поставляется во все уголки Челябинской области, а также в Свердловскую, Тюменскую, Курганскую области, Уфу, Оренбург и другие регионы страны.

Фото предоставлено компанией "Равис"