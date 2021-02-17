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«Ростелеком» представил системное цифровое решение для сельхозпредприятий Челябинской области

«Ростелеком», крупнейший российский провайдер цифровых услуг и сервисов, предложил предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) Южного Урала уникальное технологическое решение − «Цифровую экосистему АПК».

Платформа автоматизирует технологические и бизнес-процессы предприятия, объединяя цифровые сервисы и обеспечивая безопасный информационный обмен между ними. Инновационное решение уже успешно применяется в других регионах России. Об этом заявил руководитель проектов ПАО «Ростелеком» Андрей Заев на открывшейся межрегиональной агропромышленной конференции «МАК 2021» в Челябинске.

Цифровая платформа «Ростелекома» позволяет комплексно проводить аналитику работы агропромышленных предприятий. Например, систематизировать управление земельными активами, определять пахотные земли с точностью обнаружения до 93-95%, дистанционно контролировать уборку урожая, его передвижение от поля до склада и, наконец, предложить решение по выгодной продаже продуктов.

Сервисы экосистемы для умного животноводства с точностью до 99,9% подсчитывают поголовье свиней в стаде, дистанционно в динамике отслеживают изменение веса отдельной особи для оперативного корректирования рациона животных. Система ведет наблюдение за крупнорогатым скотом, извещает в случае нештатной ситуации и осуществляет онлайн-мониторинг здоровья.

Руководитель проектов ПАО «Ростелеком» Андрей Заев отметил, что сегодня предприятия АПК Южного Урала используют для работы различные цифровые решения, но это разрозненные сервисы, которые закрывают отдельные проблемы и никак не связаны друг с другом.

«Мы предлагаем решить эту задачу с помощью создания единой цифровой экосистемы для всех участников сельскохозяйственного рынка, которая аккумулирует услуги на единой платформе. Использование инновационных решений цифровой платформы способствует прозрачности бизнес-процессов, повышает управляемость и улучшает финансовые показатели предприятий АПК», - подчеркнул Андрей Заев.

В пресс-службе «Ростелекома» отметили, что агропромышленный комплекс - одно из приоритетных направлений, для решения задач в котором компания обладает всеми необходимыми компетенциями: широкая сеть дата-центров, связь, опыт предоставления государственных услуг, реализации интеграционных и инфраструктурных проектов, а также масштабируемые инновационные решения в области сельского хозяйства.

Главной задачей для «Ростелекома» в реализации данного проекта является внедрение мультисервисного решения, которое поможет заказчику получить максимальный экономический эффект в кратчайшие сроки, несмотря на присущие сельскохозяйственной отрасли риски.