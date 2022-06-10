10.06.2022
В Каслях отреставрируют представляющее историческую ценность здание госпиталя
10.06.2022
Челябинские пенсионеры продолжают верить в денежную реформу
10.06.2022
Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской области
10.06.2022
В Челябинской области еще два выпускника удалены с ЕГЭ
09.06.2022
Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет бесплатный мастер-класс для предпринимателей
09.06.2022
В Новосинеглазово создадут зону отдыха на берегу водоема
С первого июня платежи южноуральцев за коммуналку вырастут в среднем на 3,4%
09.06.2022
Текслер встретился с высокопоставленными силовиками
09.06.2022
Текслер: Там, где главы сильные, все вопросы решаются
09.06.2022
Текслер: Почему кто-то может на 100% законтрактоваться, а кто-то не может и на 30%
09.06.2022
Текслер поручил главам держать на контроле газификацию
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022
В Челябинске начался джазовый фестиваль: с новыми именами и на новых площадках
09.06.2022
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022