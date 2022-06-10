С первого июня платежи южноуральцев за коммуналку вырастут в среднем на 3,4%

С первого июля 2022 года суммарный платеж за коммунальные услуги в России, в том числе в Челябинской области, вырастет в среднем на 3,4% к декабрю прошлого года. Для снижения финансовой нагрузки на население региональное правительство направило в виде субсидий более четырех миллиардов рублей.

С докладом об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги в 2022 году на областном аппаратном совещании губернатора с членами правительства и главами муниципалитетов выступила министр тарифного регулирования и энергетики региона Татьяна Кучиц.

По каждой из коммунальных услуг размер индексации может быть как выше среднего размера роста 3,4%, так и ниже. При полном отказе от бюджетного субсидирования экономически обоснованный рост платежей составил бы в среднем по области 11,4%.

Глава минтарифа отметила, что для ограничения роста платежей населения установлены льготные тарифы на тепловую энергию. Теплоснабжающим организациям компенсируется разница между льготным и экономически обоснованным тарифом, на эти цели из областного бюджета на 2022 год запанировано 3,841 миллиона рублей. Также установлены льготные тарифы и за услуги по обращению с ТКО с компенсацией межтарифной разницы региональным операторам по линии министерства экологии Челябинской области.

Кроме того, южноуральцы могут воспользоваться субсидиями: адресными (например, в связи с предоставлением неполного перечня коммунальных услуг) или в том случае, если доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг превышает 22% (а в отдельных случаях – 11%) от совокупного дохода семьи.

Муниципалитетам необходимо к первому июля актуализировать схемы теплоснабжения.

«Конечно, если потери, дырявые сети, избыточное тепло, конфликт между поставщиком тепла и сетевой организацией, всё это заканчивается проблемами, которые потом годами решаем, как в Миассе или Златоусте, вкладываем миллиарды рублей, строим новые объекты…И всё из-за глупости в управлении. То же самое с миллиардами долгов, и так в каждом крупном городе. Просто никто не управляет этой системой… А это вопрос не только денег, это вопрос жизнеобеспечения наших городов и населенных пунктов», – сказал, комментируя рост тарифов на коммунальные услуги, губернатор Алексей Текслер.

Глава региона призвал руководителей муниципалитетов и минстрой уделить вопросам работы системы ЖКХ самое пристальное внимание и максимально качественно подготовиться к отопительному сезону.