Текслер: Буду жестко реагировать на любые факты необоснованного увеличения стоимости стройки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с представителями строительных компаний региона текущую ситуацию, которая на сегодня сложилась в отрасли, обозначил приоритетные задачи и предложения по поддержке строительной отрасли для направления их в правительство РФ. В совещании также приняли участие представители областной прокуратуры и Челябинского УФАС.

«Важно пересмотреть проекты с использованием импортной составляющей, ориентироваться на отечественных производителей, и здесь один из ключевых вопросов – не допускать необоснованного роста цен на строительные материалы, на стройку в целом, - обозначил губернатор.

Алексей Текслер строго предупредил строителей: «Буду жестко реагировать на любые факты необоснованного увеличения стоимости». Глава региона считает, что в сложившейся ситуации нет смысла ориентироваться на нестабильный курс доллара, тем более, что большинство материалов отечественного производства.

Губернатор попросил прокурора области, руководство ФАС обратить на это внимание. «Коллеги, это наша общая позиция. Прекрасно все понимаем, поставщики (сегодня об этом поговорим), металлурги и прочее – все прекрасно понимаем. Но за курсом доллара бежать не нужно, мы догонять не собираемся, ориентируемся на отечественное. Вот основной подход, который сегодня у нас с вами есть», - подчеркнул Алексей Текслер.

Как заявил губернатор, в настоящий момент на федеральном уровне рассматривается пакет мер господдержки отрасли и жилищного строительства. Речь идет о пролонгации действия льготной ипотечной программы; предлагается также активно поддержать проектное финансирование, формируются предложения для сокращения инвестиционно-строительного цикла, снятия административных барьеров для ускорения строительства.

На сегодня перед строительной отраслью стоят несколько первоочередных задач. Необходимо продолжить строительство всех запланированных объектов, которые возводятся за счет бюджетных средств. При необходимости, подчеркнул Алексей Текслер, будут приниматься оперативные решения и гибкий подход. Возможно, придется корректировать проектные решения, если есть значительная доля импортного оборудования.

«Что касается строительства социальных объектов за счет бюджетных инвестиций, очень важно продолжить стройку всех запланированных объектов, где нужно, принимать оперативные решения различного плана, реагировать на изменяющуюся ситуацию. Мы это будем делать, - отметил Алексей Текслер. - В частности, допуская, что надо будет корректировать проектные решения, если там значительная доля импортного оборудования, соответственно, проще сейчас эти решения скорректировать, чем потом, уже на стадии стройки, с этими проблемами сталкиваться».

Предстоит разработать комплекс решений по поддержке строительных компаний для обеспечения реализации отраслевых планов жилищного и социального строительства.

«Важно пересмотреть проекты с использованием импортной составляющей, ориентироваться на отечественных производителей, и здесь один из ключевых вопросов - не допускать необоснованного роста цен на строительные материалы, на стройку в целом. Предупреждаю, что буду жестко реагировать на любые факты необоснованного увеличения стоимости», - акцентировал Алексей Текслер.

Кроме того, потребуется расширение и модернизация производств, в первую очередь, в промышленности стройматериалов в целях импортозамещения. «Правительство области на региональном уровне окажет всемерное содействие производителям, ориентированным на импортозамещение строительных материалов», - уточнил глава региона. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что региональные власти поддержат производителей стройматериалов, которые будут расширять и модернизировать производство в целях импортозамещения.

Алексей Текслер подчеркнул, что область в случае необходимости готова оперативно перераспределять финансирование, и призвал руководителей компаний при возникновении любых сложностей напрямую работать с региональным минстроем, с заместителями губернатора Сергеем Шалем и Егором Ковальчуком.

ФОТО: пресс-служба губернатора