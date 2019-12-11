Текслер на примере Магнитогорска обозначил приоритет в работе глав на будущий год
Экономика
Сегодня, 15:40
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от своих замов и глав муниципалитетов представить конкретные программы социально-экономических территорий. А в качестве примера привел работу администрации Магнитогорска.

Напомним, глава региона побывал с рабочим визитом в Магнитке 6 и 7 декабря.

Глава региона провел ряд совещаний и встреч на ММК и в мэрии, обсудил целый ряд важных тем, в том числе ход реализации проекта «Магнитогорск - вторая столица Южного Урала» (был инициирован Алексеем Текслером) и «Притяжение» (инициирован председателем совета директоров ММК Виктором Рашниковым).

«Коллеги из Магнитки предметно подошли к моим предложениям, которые еще весной озвучивались и обсуждались. В целом работа продолжалась в течение всего года.

 

Считаю, что на сегодня проект «Магнитогорск - вторая столица Южного Урала» практически сшит пообъектно. Определены источники финансирования, софинансирования. Есть определенные нюансы. Но в целом по этому проекту отработали хорошо», - похвалил городские власти Алексей Текслер на совещании с главами, которое состоялось 11 декабря в резиденции губернатора.

В рамках проекта ММК «Притяжение» в Магнитогорске будет построен многопрофильный медицинский центр, который в значительной мере сможет удовлетворить спрос качественную медицинскую помощь как магнитогорцев, так и жителей южных территорий региона и даже соседних субъектов.

«Я привожу пример Магнитки, чтобы напомнить, что жду от территориальных и отраслевых замов, глав муниципалитетов проекты программ социально-экономического развития территорий. Считаю это одним из приоритетов нашей работы в следующем году», - сказал главам Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что по каждому муниципалитету должны быть составлены кокретные планы, чтобы любой житель смог увидеть, какие объекты планируется реконструировать и строить, какие задачи предстоит решать.

«Бюджет на следующий год составлен таким образом, что мы существенно увеличили финансирование по многим направлениям: и по дорогам, и по газификации, и по здравоохранению, и по социальной сфере и другим направления», - напомнил Алексей Текслер.

Главам поручено не только сформировать программы, но и взять на контроль ход их реализации.

 

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Губернатор и правительство Челябинской области
Экономика
Сегодня, 14:28
Текслер - главам: Вы знаете прекрасно, чем грозит нарушение бюджетного графика
Общество
Сегодня, 09:31
Алексей Текслер поручил главам усилить контроль за организованными перевозками детей
Общество
09.12.19 12:51
Алексея Текслера просят сделать 31 декабря выходным в Челябинской области
Политика
09.12.19 11:52
Алексей Текслер – Виктору Рашникову: Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество
Вчера, 14:31
Билайн дарит челябинцам скидку 20% на связь в 2020 году
Вчера, 10:45
Южный Урал примет участие в конкурсе на соискание премии качества
09.12.19 17:31
Кредитный рейтинг Челябинской области подрос
09.12.19 10:27
МегаФон открыл первый Experience store в Москве
06.12.19 21:15
С 2020 года МРОТ для внебюджетного сектора в Челябинской области вырастет на 7,5%
06.12.19 18:35
Управляющий директор ПАО «ОГК-2» обсудил с главой Троицка строительство муниципальной котельной
06.12.19 13:20
Южноуральцы могут не платить за вывоз мусора
06.12.19 09:33
Южноуральцы могут получить 10 тысяч бонусов СПАСИБО, подключив автоплатеж от Сбербанка 
05.12.19 16:19
«Мечел-Энерго» подписал соглашение о сотрудничестве с концерном «Автоматика»
05.12.19 14:12
Снегопад улыбок под Новый Год
Происшествия
Сегодня, 14:25
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева
Общество
Сегодня, 14:59
Челябинцам обещают долгую жизнь
Новости
Сегодня, 15:46
Экономика
Об отношении крупного бизнеса к повышению заработных плат узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 15:44
Культура
Челябинская драма отмечает 80-летие известного актёра Николая Ларионова
Сегодня, 15:03
Происшествия
Двое магнитогорцев, «выбивавших» долг, отправились в колонию
Сегодня, 14:04
Федерация
На защиту высокотехнологичных МСП встанет хайтек-омбудсмен
Сегодня, 14:01
Федерация
О чем мечтают российские дети. Список подарков от Деда Мороза
Материалы рубрики
Сегодня, 15:46
Экономика
Об отношении крупного бизнеса к повышению заработных плат узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 13:49
Экономика
Завод «Карабашмедь» получил премию EcoWorld 2019
Сегодня, 11:54
Экономика
Портфель привлеченных средств ВТБ на Южном Урале вырос на 25%
06.12.19 13:20
Экономика
Южноуральцы могут не платить за вывоз мусора
06.12.19 09:33
Экономика
Южноуральцы могут получить 10 тысяч бонусов СПАСИБО, подключив автоплатеж от Сбербанка 
Теги
Алексей Текслер
Виктор Рашников
ММК
Магнитогорск
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика