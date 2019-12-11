Текслер на примере Магнитогорска обозначил приоритет в работе глав на будущий год

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал от своих замов и глав муниципалитетов представить конкретные программы социально-экономических территорий. А в качестве примера привел работу администрации Магнитогорска.

Напомним, глава региона побывал с рабочим визитом в Магнитке 6 и 7 декабря.

Глава региона провел ряд совещаний и встреч на ММК и в мэрии, обсудил целый ряд важных тем, в том числе ход реализации проекта «Магнитогорск - вторая столица Южного Урала» (был инициирован Алексеем Текслером) и «Притяжение» (инициирован председателем совета директоров ММК Виктором Рашниковым).

«Коллеги из Магнитки предметно подошли к моим предложениям, которые еще весной озвучивались и обсуждались. В целом работа продолжалась в течение всего года.

Считаю, что на сегодня проект «Магнитогорск - вторая столица Южного Урала» практически сшит пообъектно. Определены источники финансирования, софинансирования. Есть определенные нюансы. Но в целом по этому проекту отработали хорошо», - похвалил городские власти Алексей Текслер на совещании с главами, которое состоялось 11 декабря в резиденции губернатора.

В рамках проекта ММК «Притяжение» в Магнитогорске будет построен многопрофильный медицинский центр, который в значительной мере сможет удовлетворить спрос качественную медицинскую помощь как магнитогорцев, так и жителей южных территорий региона и даже соседних субъектов.

«Я привожу пример Магнитки, чтобы напомнить, что жду от территориальных и отраслевых замов, глав муниципалитетов проекты программ социально-экономического развития территорий. Считаю это одним из приоритетов нашей работы в следующем году», - сказал главам Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что по каждому муниципалитету должны быть составлены кокретные планы, чтобы любой житель смог увидеть, какие объекты планируется реконструировать и строить, какие задачи предстоит решать.

«Бюджет на следующий год составлен таким образом, что мы существенно увеличили финансирование по многим направлениям: и по дорогам, и по газификации, и по здравоохранению, и по социальной сфере и другим направления», - напомнил Алексей Текслер.

Главам поручено не только сформировать программы, но и взять на контроль ход их реализации.