УФАС проверила скачок цен на авиабилеты из Челябинска в Москву

Челябинское УФАС после жалоб проверила цены на авиабилеты из Челябинска в Москву. При этом антимонопольное ведомство не обнаружило завышенной стоимости на авиарейсы. Об этом сегодня, 10 февраля, во время итоговой конференции сообщила замруководителя Челябинского УФАС Елена Рысева.

«Челябинским УФАС рассмотрена ситуация, связанная с информацией, которая была опубликована в СМИ о том, что стоимость перелета была 58 тысяч рублей. К нам в том числе поступали обращения и звонки. Сообщалось, что наши граждане не могут приобрести авиабилеты по более доступным ценам. Мы провели анализ, проверили цены. Цены мы смотрели как в день вылета самолета, так и на неделю вперед. Таких цен (58 тысяч рублей, - прим.автора) мы не выявили», - сказала Рысеева.

Напомним, в середине января перевозчики взвинтили цены на перелет из Челябинска в Москву. Как рассказала читательница «Урал-пресс-информ», стоимость билетов в столицу начиналась от 37 тысяч рублей. В соцсетях также появился скриншот, согласно которому перелет на самолете «Россия» 14 января составил 58 тысяч рублей.