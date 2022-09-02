УралГУФК отметил День знаний вместе с «Уралочкой»

Ватерполистки команды из Златоуста (Челябинская область) «Динамо-Уралочка» и их тренер Михаил Накоряков стали почетными гостями большого праздника в УралГУФК, посвященного Дню Знаний.

Крупнейший спортивный университет страны и одну из самых титулованных команд связывают давние научные и спортивные отношения. Не одно поколение чемпионок из «Уралочки» получили здесь профессиональное образование, которое помогло достигать побед и на водных аренах, и в тренерской деятельности. В День Знаний еще несколько «уралочек» стали первокурсницами вуза.

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Также на празднике поздравили с победой на завершившейся Спартакиаде сильнейших России студенток УралГУФК - членов ватерпольной команды «Динамо-Уралочка». Девушки вышли к своему наставнику с блестящими золотыми медалями и затем приняли символический огонь знаний.

А после окончания праздничного мероприятия ватерполистки и их наставник Михаил Накоряков отправились на экскурсию в центр истории УралГУФК и спортивной славы имени Куликова, где оставили записи в «Книге почетных гостей».