02.09.2022
Велопарад повлияет на движение автобусов на северо-западе Челябинска
01.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на второе сентября (18+)
01.09.2022
Набор еще идет: в Челябинске открылся первый IT-куб для всех желающих
01.09.2022
Итальянский режиссер Лука Джиберти ставит в Челябинске знаменитую «Травиату»
01.09.2022
Фильм о Магнитогорске стал победителем престижного международного кинофестиваля в Феодосии
01.09.2022
В Челябинске с начала года из ветхого и аварийного жилья расселили 81 семью
УралГУФК отметил День знаний вместе с «Уралочкой»
28.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
17.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
10.06.2022
Начальник челябинской полиции прибыл на место вырубки леса на Тополинке: жителей убедили убрать палатки
10.06.2022
Участок под строительство катка УралГУФК оказался за границами челябинского леса
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022
С нового учебного года в школах введут запрет на использование мобильных телефонов
31.08.2022
В новом учебном году сохранятся ряд антиковидных ограничений в школах Челябинской области
31.08.2022
Алексей Текслер со своим первым замом вновь побывал в ДНР
30.08.2022