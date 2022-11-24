Утверждены основные параметры бюджета Челябинской области на 2023 год

Бюджет Челябинской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов принят в первом чтении. Окончательный вариант главного финансового документа региона будет утвержден в декабре.

Сегодня, 24 ноября, проект бюджета представил депутатам Законодательного собрания министр финансов Андрей Пшеницын.

В проекте бюджета на будущий год запланирован рост доходов на 3% по сравнению с первоначальным бюджетом 2022 года. Предварительно в областную казну в будущем году поступит 226 миллиардов рублей, в первую очередь это будут собственные доходы региона.

К первому чтению учтены федеральные трансферты в размере 33 миллиардов рублей. По словам министра, ко второму чтению их объем вырастет и также будет меняться в течение всего следующего года по мере поступления дополнительных федеральных средств.

Расходы бюджета области на 2023 год запланированы в размере 277,6 миллиарда рублей.

В 2023 году основным приоритетом остается социальная сфера, более 70% расходов бюджета будет направлено на решение социально-значимых вопросов.

В проекте бюджета предусмотрено обеспечение в полном объеме реализации всех указов Президента РФ, исполнение региональных программ по оказанию мер господдержки граждан и их семей, индексация всех социальных выплат. В бюджете следующего года в полном объеме сохранены все меры поддержки, введенные в текущем году.

Дополнительно в бюджет заложено финансирование социальной поддержки мобилизованных южноуральцев и членов их семей, а также помощь подшефным территориям в ДНР.

Продолжится курс на развитие региона. Запланировано увеличение расходов инвестиционного характера. Их направят на укрепление инфраструктуры, реализацию крупных проектов в сфере общественного транспорта, в образовании, здравоохранении, туризме, культуре, спорте. Речь идет не только о строительстве новых объектов, но и о ремонте, реконструкции, переоснащении действующих учреждений. «Для решения всех этих задач будем использовать не только областные средства, но и привлекать федеральное финансирование и частные инвестиции», - пояснял ранее губернатор.

Существенный объем средств в 2023 году будет направлен муниципальным образованиям. В ЗСО отметили, что с первого января по инициативе главы региона и при поддержке регионального парламента в местные бюджеты дополнительно передается 2% налога на доходы физических лиц (норматив отчисления от НДФЛ увеличится до 17%).

В целом поддержка муниципалитетов из регионального бюджета вырастет более чем на пять миллиардов рублей по сравнению с 2022 годом.

Бюджет-2023 рассчитан с плановым дефицитом в 51,5 миллиарда рублей. Предусматривается, что эта сумма будет покрываться остатками средств текущего года (складываются в связи с перевыполнением плана по доходам), федеральными бюджетными кредитами. Для финансовой подстраховки коммерческие заимствования только прогнозируются, решения по ним будут приниматься исходя из ситуации. Для снижения дефицита будут задействованы все ресурсы.

Как отметил председатель Законодательного собрания Александр Лазарев, второе и третье чтения законопроекта состоятся в декабре.