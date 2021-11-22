В 2022 году дефицит бюджета Челябинска превысит 784 миллиона рублей

В 2022 году дефицит бюджета Челябинска составит 784,2 миллиона рублей.

Доходы городского бюджета в новом году предусмотрены в размере 42 794,9 миллиона рублей, расходы – 43 579,1 миллиона рублей

Администрация Челябинска уже внесла на рассмотрение депутатов проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Традиционно все желающие смогут ознакомиться с документом в декабре на публичных слушаниях, дату проведения которых установит городская Дума.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, проект бюджета Челябинска традиционно является социально-направленным. Более 77,2 процента расходов будет направлено на системы образования, культуры, социальной политики, физической культуры и спорта – всего более 33,6 миллиарда рублей.

В первую очередь, увеличены расходы на самые основные направления, которые повышают качество жизни жителей южноуральской столицы. Так, проектом предусмотрено введение дополнительных 2012 дошкольных мест и 1100 дополнительных мест в общеобразовательных организациях, а также 400 мест дополнительного образования в центре цифрового образования «IT – куб» на базе школы №116 и содержание нового филиала детской художественной школы искусств (улица 40 лет Октября, 21).

Большое внимание уделено ремонту школ и детских садов, повышению безопасности образовательных учреждений города с привлечением квалифицированных охранных предприятий. В два раза планируется увеличить расходы на реализацию инициативных проектов, предлагаемых жителями города для решения первоочередных задач. Будет продолжена работа по поддержке социально незащищенных категорий граждан (ветераны, инвалиды, дети-сироты, многодетные семьи, малообеспеченные граждане и другие), будут сохранены социальные выплаты.

Запланирована активная работа по развитию улично-дорожной сети города. На стройку, ремонт, реконструкцию дорог и тротуаров в 2022-2024 годах предусмотрен один из самых больших объемов финансирования - почти 4,3 миллиарда рублей. Планируется строительство новых образовательных учреждений, предусмотрены расходы на содержание установленного оборудования после завершения работ в 2021 году по рекультивации городской свалки. Продолжится работа по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

Муниципалитет активно участвует в федеральных и региональных проектах, привлекая финансовые средства для развития нашего города. В 2022 году на реализацию национальных проектов предусмотрено почти 3,8 миллиарда рублей, а за три года эта цифра составит более 10,4 миллиарда.

«Огромная работа ведется и по сокращению муниципального долга. Ожидается, что на конец 2021 года он составит почти 5,4 миллиарда рублей. С целью поэтапного снижения долговой нагрузки в трехлетнем проекте бюджета дефицит на 2022 год составляет шесть процентов от уровня, предельно допустимого по Бюджетному кодексу РФ, а на 2023-2024 годы бюджет сформирован уже с нулевым дефицитом», - сообщает администрация Челябинска.