В Челябинск пришла первая в этом году партия дорожных пылесосов.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, подрядные организации, отвечающие за исполнение контрактов на содержание улично-дорожной сети южноуральской столицы, довольны поступившей техникой, отмечают ее надежность и эффективность.

Новые машины, созданные для борьбы с городской пылью, в настоящее время настраивают и обкатывают. Вчера, 26-го апреля, происходила пробная очистка технического тротуара. В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что качество уборки на тот момент еще не было идеальным - требовалась донастройка техники.

Как рассказала агентству "Урал-пресс-информ" заместитель начальника управления информационной политики городской мэрии Ксения Дурманова, новые пылесосы приобрела подрядная организация "Стройтех" (отвечает за состояние улично-дорожной сети в двух районах южноуральской столицы - Советском и Центральным, остальные пять районов закреплены за "Строймеханизацией).

"Это первая поставка. Сроки сильно сдвинулись из-за нестабильности мировой экономики. Город ожидают еще технику, очень крутую. Пока получено два новых пылесоса", - уточнила Ксения Дурманова.

Журналистам пообещали показать машины в деле, как только их доставят в Челябинск. Когда это случится, пока точно не известно - сроки поставки зависят от ряда факторов.

В настоящее время с городской пылью ежедневно, в круглосуточном режиме, борются 27 пылесосов и поливомоечных машин.