ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинск пришла первая в этом году партия дорожных пылесосов

Экономика
Сегодня, 13:52
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинск пришла первая в этом году партия дорожных пылесосов.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, подрядные организации, отвечающие за исполнение контрактов на содержание улично-дорожной сети южноуральской столицы, довольны поступившей техникой, отмечают ее надежность и эффективность.

Новые машины, созданные для борьбы с городской пылью, в настоящее время настраивают и обкатывают. Вчера, 26-го апреля, происходила пробная очистка технического тротуара. В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что качество уборки на тот момент еще не было идеальным - требовалась донастройка техники.

Как рассказала агентству "Урал-пресс-информ" заместитель начальника управления информационной политики городской мэрии Ксения Дурманова, новые пылесосы приобрела подрядная организация "Стройтех" (отвечает за состояние улично-дорожной сети в двух районах южноуральской столицы - Советском и Центральным, остальные пять районов закреплены за "Строймеханизацией).

"Это первая поставка. Сроки сильно сдвинулись из-за нестабильности мировой экономики. Город ожидают еще технику, очень крутую. Пока получено два новых пылесоса", - уточнила Ксения Дурманова.

Журналистам пообещали показать машины в деле, как только их доставят в Челябинск. Когда это случится, пока точно не известно - сроки поставки зависят от ряда факторов.

В настоящее время с городской пылью ежедневно, в круглосуточном режиме, борются 27 пылесосов и поливомоечных машин.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Дороги
Экономика
Сегодня, 12:40
В Челябинске Университетскую Набережную «закатывают» в новый асфальт
Среда обитания
20.04.20 16:33
В Челябинске уборка мусора, грязи и пыли взята на особый контроль
Общество
13.04.20 10:50
Надо убирать лучше
Наталья Котова пожурила дорожников за отсутствие лоска в Челябинске
Общество
09.04.20 16:36
На трех участках трассы М-5 в Челябинской области ограничат движение
24.04.20 11:16
В Челиндбанке организован сбор пожертвований в адрес пострадавших от пандемии коронавируса
24.04.20 10:50
Челиндбанк продолжит обслуживание карт с истекшим сроком действия
24.04.20 10:02
«Равис» предлагает своим покупателям широкий выбор продукции халяль рядом с домом
24.04.20 09:59
Новая технология контроля расхода охлаждающей воды внедрена на Челябинском цинковом заводе
24.04.20 09:57
Челябинский цинковый завод облегчает труд металлургов
23.04.20 17:03
На ЧЦЗ начался процесс перехода с литых на катаные аноды
23.04.20 10:25
Текслер анонсировал новый пакет антикризисных экономических мер
23.04.20 10:22
В Челиндбанке организован сбор пожертвований в адрес пострадавших от пандемии коронавируса
23.04.20 10:21
Главврач магнитогорской больницы разъяснила причины неполучения президентских выплат
22.04.20 20:08
В Челябинской области снизился уровень собираемости коммунальных платежей
Общество
Сегодня, 13:00
С 29 апреля в Челябинской области закрывают храмы для прихожан, у владыки взяли анализ на коронавирус
Спорт
Сегодня, 12:19
Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»
Дыхательная гимнастика Стрельниковой
Новости
Сегодня, 15:03
Происшествия
Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту хищения денег при строительстве шорт-трека в Челябинске
Сегодня, 14:18
Общество
Челябинцы жалуются, что кассиры и аптекари работают без медицинских масок
Сегодня, 14:15
Общество
Эвакогоспитали Челябинска за три года войны приняли 483 военно-санитарных эшелона
Сегодня, 14:12
Экономика
Троицкая ГРЭС переходит на летний режим работы
Сегодня, 12:53
Общество
«Уралкуз» работает в режиме повышенной готовности
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 14:12
Экономика
Троицкая ГРЭС переходит на летний режим работы
Сегодня, 12:40
Экономика
В Челябинске Университетскую Набережную «закатывают» в новый асфальт
25.04.20 00:03
Экономика
В Челябинской области будет запущена линия по производству медицинских масок
24.04.20 11:16
Экономика
В Челиндбанке организован сбор пожертвований в адрес пострадавших от пандемии коронавируса
24.04.20 10:50
Экономика
Челиндбанк продолжит обслуживание карт с истекшим сроком действия
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика