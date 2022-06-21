В Челябинской области обнулят ставку ЕСХН для ряда сельхозпредприятий

В Челябинской области обнулят ставку единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) для сельхозпредприятий, сохранивших прежние и открывающих новые рабочие места.

Напомним, губернатор области Алексей Текслер, выступая с обращением к депутатам Законодательного собрания, предложил снизить двое ставку ЕСХН для местных сельхозпредприятий. «Для поддержки развивающихся хозяйств и предприятий, для тех, кто расширяет производство, дополнительно привлекает кадры на село, предлагаю обнулить ставку ЕСХН на текущий и ещё два года для тех налогоплательщиков, кто сохраняет или наращивает занятость от предыдущего налогового периода», - озвучил инициативу глава региона.

Был разработан проект регионального закона, который позволит пролонгировать действующую льготу для сельскохозяйственных товаропроизводителей области по снижению вдвое — с шести до трех процентов – ставки единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) и продлить её действие на 2022-2024 годы. Также будет установлена нулевая ставка налога для хозяйств, которые в этот период сохранят рабочие места или откроют новые.

Законопроект будет внесен на рассмотрение в региональный парламент 23 июня.

Льгота будет способствовать привлечению рабочих кадров в сельскохозяйственную отрасль и повышению продовольственной безопасности региона.

«Сегодня категорически важно развивать сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, обеспечивать продовольственную безопасность страны и региона, в том числе за счёт увеличения посевных площадей. И, конечно, при этом обеспечивать занятость на селе. Это вопрос не только экономический, но и политический», - пояснил Алексей Текслер.

В соответствии с проектом закона льгота будет действовать с первого января 2022 года по 31 декабря 2024 года.

В пресс-службе губернатора напомнили, единый сельскохозяйственный налог полностью идёт на пополнение местных бюджетов. Учитывая этот факт, было принято решение компенсировать выпадающие доходы из областного бюджета.

Напомним, льгота по единому сельхозналогу была установлена в регионе в 2021 году. По данным налоговой службы, за прошлый год ей воспользовались 778 аграриев – плательщиков ЕСХН. Сумма выпадающих доходов при этом составила 51,7 миллиона рублей.