В Челябинской области поддержка фермеров вырастет вдвое

В Челябинской области увеличится поддержка фермеров. Она вырастет вдвое.

Об этом рассказал на заседании коллегии министерства сельского хозяйства Челябинской области исполняющий обязанности первого заместителя министра Евгений Литвинов.

«В Челябинской области доля фермерских хозяйств в общем объеме сельскохозяйственной продукции за последние пять лет выросла на 4,6 миллиарда рублей, или на 3,3 %. Постоянное наращивание вклада фермерских хозяйств в общее производство является результатом, в том числе, государственной поддержки. Это не только субсидирование основного сельхозпроизводства, но и предоставление грантов на создание фермерских хозяйств, развитие семейных ферм, выплата субсидий сельхозпотребкооперативам», - сообщили в региональном минсельхозе.

При этом размер государственной поддержки увеличивается. Если в 2022 году общий объем целевых субсидий и грантов малым формам хозяйствования составил 102 миллиона рублей, то в 2023 году он составит уже 204,6 миллиона. Общий же объем господдержки АПК, включая сельхозорганизации и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в 2023 году составит 2,94 миллиарда рублей.

В 2022 году гранты «Агростартап» получили 20 фермеров, субсидии на закуп сельхозпродукции получили три кооператива. Также получил поддержку региональный Центр компетенций «Мой бизнес», который помогает фермерам в оформлении необходимой документации, формировании бизнес-планов, получении актуальной информации о направлениях господдержки. Ожидается, что получателями грантов «Агростартап» по итогам 2022 года будет создано 32 новых постоянных рабочих места, а сельскохозяйственными кооперативами — получателями субсидии – будет вовлечено в кооперацию не менее 157 новых членов кооперативов, что в свою очередь помогает гражданам реализовывать молоко, мясо, овощи и картофель, повышать товарность продукции.

В 2023 году на реализацию мероприятий регионального проекта будет направлено 70,8 миллиона рублей, в том числе 37,8 миллиона рублей – на гранты «Агростартап», 30,1 миллиона рублей – на выплату субсидий кооперативам, 3,5 миллиона рублей – на субсидию Центру компетенций.