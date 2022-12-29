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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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29.12.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.12.2022

Челябинские таможенники поздравили детей Донбасса с Новым годом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.12.2022

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29.12.2022 11:16
Фото: Министерство сельского хозяйства Челябинской области

В Челябинской области поддержка фермеров вырастет вдвое

В Челябинской области увеличится поддержка фермеров. Она вырастет вдвое.

Об этом рассказал на заседании коллегии министерства сельского хозяйства Челябинской области исполняющий обязанности первого заместителя министра Евгений Литвинов.

«В Челябинской области доля фермерских хозяйств в общем объеме сельскохозяйственной продукции за последние пять лет выросла на 4,6 миллиарда рублей, или на 3,3 %. Постоянное наращивание вклада фермерских хозяйств в общее производство является результатом, в том числе, государственной поддержки. Это не только субсидирование основного сельхозпроизводства, но и предоставление грантов на создание фермерских хозяйств, развитие семейных ферм, выплата субсидий сельхозпотребкооперативам», - сообщили в региональном минсельхозе.

При этом размер государственной поддержки увеличивается. Если в 2022 году общий объем целевых субсидий и грантов малым формам хозяйствования составил 102 миллиона рублей, то в 2023 году он составит уже 204,6 миллиона. Общий же объем господдержки АПК, включая сельхозорганизации и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, в 2023 году составит 2,94 миллиарда рублей.

В 2022 году гранты «Агростартап» получили 20 фермеров, субсидии на закуп сельхозпродукции получили три кооператива. Также получил поддержку региональный Центр компетенций «Мой бизнес», который помогает фермерам в оформлении необходимой документации, формировании бизнес-планов, получении актуальной информации о направлениях господдержки. Ожидается, что получателями грантов «Агростартап» по итогам 2022 года будет создано 32 новых постоянных рабочих места, а сельскохозяйственными кооперативами — получателями субсидии – будет вовлечено в кооперацию не менее 157 новых членов кооперативов, что в свою очередь помогает гражданам реализовывать молоко, мясо, овощи и картофель, повышать товарность продукции.

В 2023 году на реализацию мероприятий регионального проекта будет направлено 70,8 миллиона рублей, в том числе 37,8 миллиона рублей – на гранты «Агростартап», 30,1 миллиона рублей – на выплату субсидий кооперативам, 3,5 миллиона рублей – на субсидию Центру компетенций.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Профсоюзы Челябинской области назвали лучших журналистов

26.12.2022 12:52

Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела

26.12.2022 12:48

В Челябинске накануне Нового года попытаются продать еще один недострой

26.12.2022 12:42

В новогодние праздники аварийно-диспетчерские службы Челябинска будут работать в усиленном режиме

26.12.2022 12:19

Олег Аккуратов представит новую программу челябинской публике

26.12.2022 12:07

Челябинские власти сообщили о скором завершении ремонта дома художника Русакова

26.12.2022 12:02

Навстречу 100-летию СССР: новый автопробег и награждение провели члены КПРФ Челябинской области

26.12.2022 11:32

Попавший под запрет интернет-контент еще не покрывает весь спектр «токсичных» тем

26.12.2022 10:55

Златоустовская «Уралочка» выиграла первый тур ватерпольной Суперлиги России

26.12.2022 10:51

В Ленинском районе весной нового года откроют центр активного долголетия

26.12.2022 10:45

Котова уверена, что в Челябинске лишь несколько участков не очищены от наледи

26.12.2022 10:33

Челябинские власти завершают выкуп трех детских садов

26.12.2022 10:18

В январские каникулы объекты связи «Ростелеком» будут работать в особом режиме

26.12.2022 10:06

Выпускники «Школы жизни» показали свои достижения на новогоднем вечере