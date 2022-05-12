В Челябинской области сократилось количество выявленных поддельных банкнот

В первом квартале 2022 года в банковской системе Челябинской области было обнаружено 56 фальшивых купюр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество подделок сократилось в 1,8 раза.

Как сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, в регионе по-прежнему чаще всего подделывают денежные знаки номиналом пять тысяч рублей. В первом квартале из денежного оборота было изъято 38 подделок пятитысячных купюр, что почти в 2,5 раза меньше в сравнении с первым кварталом прошлого года.

Количество остальных банкнот с признаками подделки, наоборот, незначительно выросло. Так, специалисты банковской сферы обнаружили 10 фальшивых купюр номиналом одна тысяча рублей, в прошлом году – восемь штук. Кроме того, из оборота выведено пять фальшивых банкнот номиналом две тысячи рублей и три – 500 рублей, год назад было выявлено по одной подделке этих номиналов. Также была обнаружена одна фальшивая стодолларовая купюра, год назад подделки иностранных государств выявлены не были.

«Несмотря на снижение количества поддельных банкнот, советуем не терять бдительности и всегда проверять признаки подлинности денег до того, как они попадут к вам в кошелек. Помочь в этом может бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России», в нем собрана информация о защитных признаках всех российских банкнот», – комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Для проверки признаков подлинности купюр советуют использовать правило трех «П»: посмотри, потрогай, покачай.