В Челябинской области снизилось количество фальшивых купюр

За шесть месяцев 2021 года в банковской системе Челябинской области было обнаружено 113 фальшивых банкнот. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество подделок снизилось на 18%.

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Челябинской области, количество поддельных пятитысячных купюр сократилось на 19%, до 100 штук. Было обнаружено по одной фальшивой банкноте номиналом 500 и 2000 рублей (в прошлом году выявили по две таких купюры). Количество поддельных «тысячерублевок» осталось неизменным: в области было обнаружено 10 таких банкнот. Также специалисты выявили четыре фальшивые 100-долларовые купюры, годом ранее было выявлено пять подделок.

Отличить настоящую купюру от поддельной можно самостоятельно. Для этого достаточно помнить о некоторых защитных признаках. Среди них – водяные знаки, защитная нить и микроперфорация. Информация о том, как они выглядят и где расположены на российской купюре, есть в мобильном приложении «Банкноты Банка России» или на сайте регулятора.

Для кассиров предприятий розничной торговли Банк России проводит дистанционные курсы по определению подлинности и платежеспособности банкнот. За два года с момента запуска программы обучение прошли около трех тысяч работников торговых предприятий со всей страны, в том числе из Челябинской области.