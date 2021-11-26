26.11.2021
В Магнитогорске готовятся к принятию бюджета
26.11.2021
В Челябинске вынесли приговор сожителям-детоубийцам
26.11.2021
В Челябинске отключили светофоры на трех перекрестках
25.11.2021
Главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман отмечен Благодарностью главы Совфеда
25.11.2021
Суд оставил Ивана Белавкина под арестом
25.11.2021
В Челябинске по факту кражи канализационных решеток рядом со школой возбуждено уголовное дело
В Челябинской области тренер, переехавший на работу в малый город или село, получит миллион
26.11.2021
Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев
24.11.2021
«Какаду» будет жить: Алексей Текслер порадовал челябинцев новостью о спасении детского сада на северо-западе
24.11.2021
Законно ли отстранение от работы или увольнение за отказ от вакцинации
23.11.2021
Текслер: Я очень надеюсь, что нам не придется вводить более строгие ограничения
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021
Заступилась за тренера и стала фигуранткой уголовного дела: Виталине Симоновой предъявят обвинение по статье 319 УК РФ
24.11.2021
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021