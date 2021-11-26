В Челябинской области тренер, переехавший на работу в малый город или село, получит миллион

В Челябинской области тренер, который решит переехать на работу в сельский населенный пункт или малый город, получит один миллион рублей.

Соответствующий законопроект «О единовременной выплате тренерам», внесенный губернатором Алексеем Текслером, рассмотрели на заседании Законодательного собрания области 25 ноября.

Законопроект разработан с целью устранения дефицита тренерских кадров в организациях физической культуры и спорта области и привлечения их малые населенные пункты.

На выплаты может претендовать гражданин с высшим или средним профобразованием, который после первого января 2022 года переедет на работу в сельские населенные пункты, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек из городов Челябинской области с населением более 300 тысяч человек или других субъектов РФ.

Претендент должен устроиться на должность тренера в муниципальные организации физической культуры и спорта и у него не должно быть неисполненных обязательств по договору о целевом обучении.

Единовременная выплата предоставляется в размере одного миллиона рублей.

Расходы областного бюджета на предоставление единовременной выплаты будут предусмотрены в проекте закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года».

«На мой взгляд, это хороший законопроект, который позволит поддержать молодых специалистов, работающих в сельской местности», - считает спикер регионального парламента Александр Лазарев.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». В состав программы входит подпрограмма «Земский тренер», целью которой является обеспечение квалифицированными кадрами учреждений физической культуры и спорта в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек.