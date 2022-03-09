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09.03.2022

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09.03.2022

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09.03.2022

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09.03.2022

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Еткульский район
Экономика
09.03.2022 15:07
Фото: Татьяна Куплевацкая

В Еткульском районе обсудили задачи посевной кампании

Итогам работы отрасли растениеводства и задачам проведения весеннего сева в 2022 году было посвящено агрономическое совещание, прошедшее в Еткульском районе Челябинской области.

В совещании, которое было организовано в Белоносовском Доме культуры,  кроме фермеров, приняли участие руководители района, специалисты-аграрники, представители банковского сектора, регионального минсельхоза и другие заинтересованные лица..

Участники совещания ознакомились с представленными выставочными образцами минитракторов «Уралец», которые выпускает предприятие города Еманжелинска OOO «Трактор». Кроме того, в холле Дома культуры прошли презентации товаров и услуг для представителей сельского хозяйства от торгового дома ООО «Агротехника» и предприятия «Агроклимат» из города Челябинска, центра «Мой бизнес» и Еткульского отделения «Россельхозбанка».

С приветственным словом выступил глава района Юрий Кузьменков. Он назвал такие встречи важными для тружеников села, ведь они отражают не только традиции района, но и одну из сильных сторон в сельхозотрасли - развитие фермерства. 

«Ранняя атмосферная и почвенная засуха 2021 года нанесла значительный урон по урожайности минувшего года. Но благодаря вашему добросовестному труду были достигнуты определенные успехи в выращивании зерновых и масличных культур, в растениеводстве и животноводстве. Хочется пожелать всем, кто трудится на земле, хороших погодных условий и богатого урожая в 2022 году», - обратился к участникам совещания глава района.

Начальник управления по развитию растениеводства Министерства сельского хозяйства Челябинской области Анна Губина поставила перед аграриями района первоочередную задачу по обеспечению продовольственной безопасности и достижению основных показателей урожайности по зерновым и масличным культурам, по картофелю. Анна Валерьевна рассказала фермерам района о государственной поддержке сельхозпредставителей Челябинской области.

С докладом об итогах уборочных работ и заготовке кормов сельскохозяйственными предприятиями в 2021 году и о посевной 2022 года выступила начальник отдела развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского района Светлана Чечиль. Старший инспектор отдела развития сельского хозяйства и экологии Татьяна Жаркова сообщила участникам совещания о способах накоплении влаги в условиях засухи. Татьяна Николаевна подробно рассказала о факторах, влияющих на сохранение влаги, на основании исследований в Костанайском НИИСХ по оценке накопления снега на полях на различных агрофонах.

Начальник Еткульского РОФ ФГБУ «Россельхозцентр» Алена Лойкова проинформировала фермеров о способах повышения продуктивности растений в засушливых условиях.

Начальник Еманжелинского госсортоучастка Яков Ярош поделился с аграриями итогами работы по сортообновлению сельскохозяйственных культур на своем испытательном участке. Он подробно рассказал о каждом выращиваемом сорте зерновых культур, отметил их преимущества и недостатки.

Своим опытов в сельскохозяйственной деятельности поделился индивидуальный предприниматель Дмитрий Ярош.

Консультант «Центра поддержки фермерства» Светлана Полторыхина проинформировала собравшихся об услугах, которые оказываются центром поддержки фермерства.

Управляющий Еткульским отделением «Россельхозбанка» Сергей Шпилевой рассказал о комплексном обслуживании сельскохозяйственных товаропроизводителей и о финансовых сервисах.

Представитель Россельхознадзора Дмитрий Бойчук рассказал об обороте земель сельхозназначения в Челябинской области.

После всех докладов прошла живая дискуссия между фермерами района и приглашенными специалистами. В ходе беседы участники совещания обсудили вопросы поддержки начинающих фермеров, оказание им бухгалтерской и юридической помощи, государственной поддержки.

Творческие коллективы Белоносовского дома культуры завершили мероприятие концертом художественной самодеятельности.

Автор: Дарья Болесова
Еткульский район
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«Уральские авиалинии» отменяют часть международных рейсов

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Росавиация продлила запрет на полёты в 11 аэропортов страны

05.03.2022 13:28

Депутата Ершова отправили в СИЗО

05.03.2022 13:10

Александр Шестаков успокоил иностранных студентов: Вы – наши дети, мы вас не бросим

05.03.2022 13:07

Южноуральские сотрудники ГИБДД устроили «охоту» на женщин-водителей

05.03.2022 13:05

Южноуральцев в очередной раз призывают отказаться от участия в несанкционированных акциях

05.03.2022 13:02

В воскресенье у православных последний разгульный день перед Великим постом - прощёный день

05.03.2022 12:19

Челябинец нанял частного детектива для поиска исполнителя для расправы над сожительницей

05.03.2022 12:17

Первой особо охраняемой природной территории в Челябинской области – национальному парку «Таганай» - исполнился 31 год.

05.03.2022 12:16

В Челябинской области за сутки заболело ковидом 2,2 тысячи жителей

05.03.2022 12:15

В России заблокировали Facebook

05.03.2022 12:05

Российские военные открыли гуманитарные коридоры

05.03.2022 12:01

Южноуральские спортсмены проведут автопробег в поддержку российской армии

05.03.2022 11:59

Детская мечта молодого специалиста патрульно-постовой службы Челябинска

05.03.2022 11:57

Самый сильный человек России поддержал российских паралимпийцев

05.03.2022 11:27

Прокуратура проводит проверку по факту проверки нападения на ребенка в Агаповском районе

05.03.2022 11:12

В администрации Златоуста опровергли информацию о задержании замглавы

05.03.2022 11:06

В субботу масленичной недели - золовкины посиделки

05.03.2022 11:04

Депутат гордумы Челябинска Виталий Паутов поздравил женские коллективы Федоровки и Новосинеглазово с 8 Марта

05.03.2022 10:56

Бесплатные TLS-сертификаты обеспечат доступность сайтов

05.03.2022 10:45

В Челябинском областном суде наградили лучших служителей фемиды

05.03.2022 10:25

В Челябинской области сохраняется режим самоизоляции для непривитых пенсионеров