В Еткульском районе обсудили задачи посевной кампании

Итогам работы отрасли растениеводства и задачам проведения весеннего сева в 2022 году было посвящено агрономическое совещание, прошедшее в Еткульском районе Челябинской области.

В совещании, которое было организовано в Белоносовском Доме культуры, кроме фермеров, приняли участие руководители района, специалисты-аграрники, представители банковского сектора, регионального минсельхоза и другие заинтересованные лица..

Участники совещания ознакомились с представленными выставочными образцами минитракторов «Уралец», которые выпускает предприятие города Еманжелинска OOO «Трактор». Кроме того, в холле Дома культуры прошли презентации товаров и услуг для представителей сельского хозяйства от торгового дома ООО «Агротехника» и предприятия «Агроклимат» из города Челябинска, центра «Мой бизнес» и Еткульского отделения «Россельхозбанка».

С приветственным словом выступил глава района Юрий Кузьменков. Он назвал такие встречи важными для тружеников села, ведь они отражают не только традиции района, но и одну из сильных сторон в сельхозотрасли - развитие фермерства.

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«Ранняя атмосферная и почвенная засуха 2021 года нанесла значительный урон по урожайности минувшего года. Но благодаря вашему добросовестному труду были достигнуты определенные успехи в выращивании зерновых и масличных культур, в растениеводстве и животноводстве. Хочется пожелать всем, кто трудится на земле, хороших погодных условий и богатого урожая в 2022 году», - обратился к участникам совещания глава района.

Начальник управления по развитию растениеводства Министерства сельского хозяйства Челябинской области Анна Губина поставила перед аграриями района первоочередную задачу по обеспечению продовольственной безопасности и достижению основных показателей урожайности по зерновым и масличным культурам, по картофелю. Анна Валерьевна рассказала фермерам района о государственной поддержке сельхозпредставителей Челябинской области.

С докладом об итогах уборочных работ и заготовке кормов сельскохозяйственными предприятиями в 2021 году и о посевной 2022 года выступила начальник отдела развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского района Светлана Чечиль. Старший инспектор отдела развития сельского хозяйства и экологии Татьяна Жаркова сообщила участникам совещания о способах накоплении влаги в условиях засухи. Татьяна Николаевна подробно рассказала о факторах, влияющих на сохранение влаги, на основании исследований в Костанайском НИИСХ по оценке накопления снега на полях на различных агрофонах.

Начальник Еткульского РОФ ФГБУ «Россельхозцентр» Алена Лойкова проинформировала фермеров о способах повышения продуктивности растений в засушливых условиях.

Начальник Еманжелинского госсортоучастка Яков Ярош поделился с аграриями итогами работы по сортообновлению сельскохозяйственных культур на своем испытательном участке. Он подробно рассказал о каждом выращиваемом сорте зерновых культур, отметил их преимущества и недостатки.

Своим опытов в сельскохозяйственной деятельности поделился индивидуальный предприниматель Дмитрий Ярош.

Консультант «Центра поддержки фермерства» Светлана Полторыхина проинформировала собравшихся об услугах, которые оказываются центром поддержки фермерства.

Управляющий Еткульским отделением «Россельхозбанка» Сергей Шпилевой рассказал о комплексном обслуживании сельскохозяйственных товаропроизводителей и о финансовых сервисах.

Представитель Россельхознадзора Дмитрий Бойчук рассказал об обороте земель сельхозназначения в Челябинской области.

После всех докладов прошла живая дискуссия между фермерами района и приглашенными специалистами. В ходе беседы участники совещания обсудили вопросы поддержки начинающих фермеров, оказание им бухгалтерской и юридической помощи, государственной поддержки.

Творческие коллективы Белоносовского дома культуры завершили мероприятие концертом художественной самодеятельности.