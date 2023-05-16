В Магнитогорске прошел отраслевой форум по культуре безопасности

В Магнитогорске (Челябинская область) прошел отраслевой форум PROFormat, посвященный достижению нулевого травматизма на промышленном производстве.

Организаторами этого мероприятия уже четвертый раз выступили Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» совместно с ПАО «ММК». Тема форума – «Культура безопасности. Эффективное взаимодействие ОТ и HR», предполагающая обсуждение участниками ключевых вопросов взаимодействия служб охраны труда и кадровых служб.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, сегодня в нашей стране меняется отношение и подход к сфере безопасности и все чаще применяется понятие «культура безопасности», которое включает в себя развитие гибких навыков, командообразование и риск-ориентированный подход.

На форуме отметили, что большая роль в этом процессе принадлежит внутренним тренерам по безопасности. Это обычные сотрудники - рядовые рабочие или же бригадиры, мастера, начальники участков. Внутренний тренер - это лидер, учитель, своего рода идейный пропагандист, который работает внутри команды. Он обучает и отслеживает, как группа восприняла материал, где и какие остались вопросы. Обучение таких тренеров - одна из важнейших составляющих развития культуры производства на предприятии.

Развитие культуры безопасности - большое направление, в которое входят разработка стандартов безопасности, анализ и оценка рисков, организация мероприятий и программ обучения для персонала. Это долгий процесс, который требует полного вовлечения и постоянной работы. КЦПК «Персонал» в этом плане было что показать и рассказать участникам форума – у Корпоративного центра подготовки кадров же есть опыт обучения 17 тысяч человек (по новым правилам). Это обучение проходит максимально полезно, без отрыва от производства.

Двухдневная программа отраслевого форума предусматривала обучение, мастер-классы, работу круглых столов, а также экскурсии на промплощадку Магнитогорского металлургического комбината. Кроме этого участники посетили «Школу безопасности» - созданный ПАО «ММК» уникальный учебно-тренировочный полигон, где некоторые кадровики и представители служб охраны труда смогли почувствовать себя на месте работников, выполняющих опасные действия на высоте. В ходе форума для участников было создано единое пространство, позволившее расширить профессиональные связи и знакомства, получить непредвзятую оценку собственных проектов от коллег из всех регионов.