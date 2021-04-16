16.04.2021
В Челябинске демонтаж павильона на Тополиной аллее начался сразу после сигнала жителей
16.04.2021
В Челябинске в субботу откроют движение на перекрестке Чайковского и Куйбышева
16.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 17-19 апреля
16.04.2021
ВТБ: спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза после снижения ставок
16.04.2021
В Челябинской области продлено ограничение на движение по дороге к Тюлюку
16.04.2021
Сегодня в Челябинске: «Современное образование и гуманная педагогика - это возможно?»
15.04.2021
ВТБ запускает мобильного оператора в Челябинской области
13.04.2021
ВТБ запустил цифровые карты для бизнеса
09.04.2021
ВТБ снижает ставки по ипотеке
08.04.2021
Продажи ипотеки ВТБ на Южном Урале превысили три миллиарда рублей с начала года
Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
16.04.2021
Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
16.04.2021
Сжигает быстро и безопасно: изобретатель из Челябинска создал чудо-печку для садоводов
15.04.2021
Глава посоветовал жителям Красногорского отстаивать воду с привкусом
15.04.2021
Миллионный Челябинск будут убирать 10 пылесосов и 19 поливомоечных машин
14.04.2021