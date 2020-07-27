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Выгодные летние предложения от Челиндбанка

Экономика
Сегодня, 09:41

Банк предлагает клиентам сниженные ставки на ипотечные и потребительские кредиты, а также более выгодные условия по карте с кэшбэком.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе банка, этим летом Челиндбанк улучшил условия по самым востребованным розничным продуктам.

Снижены ставки по ипотечному кредитованию:

  • от 8,9% годовых – для клиентов с положительной кредитной историей, участников зарплатных проектов Банка, сотрудников аккредитованных и системообразующих предприятий, а также бюджетных организаций;
  • от 9,4% годовых – для остальных категорий заемщиков.

Личное страхование заемщика не является обязательным условием для предоставления кредита. Подробные условия здесь.

Снижены ставки по продуктам потребительского кредитования. Оформить потребительский кредит теперь можно по ставке от 11,4% годовых. Ознакомиться с условиями и оставить заявку можно здесь.

Челиндбанк предложил более привлекательные условия держателям дебетовой карты Visa Gold «Золотой кэшбэк»: основная карта и три дополнительные карты выпускаются бесплатно, а минимальная сумма операций по карте, при которой начисляются проценты на остаток и не взимается плата за участие в программе, снижена до 8 тысяч рублей в месяц. Отправить заявку на оформление карты можно здесь.

 

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