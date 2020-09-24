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Южноуральцев приглашают на Мозгобойню Live

Экономика
Сегодня, 12:58
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Жителей Челябинской области приглашают принять участие в Мозгобойне Live по финансовой грамотности, которая пройдет третьего октября в режиме реального времени. Онлайн-викторину в формате квиза организовало Уральское ГУ Банка России.

Игра состоится в субботу, третьего октября. Регистрация на участие в Мозгобойне Live уже началась.

Как сообщила пресс-секретарь отделение Челябинск Уральского ГУ Банка России, участников ждет 1,5 часа азартной игры, семь туров по семь вопросов на знания, логику и сообразительность в финансовой сфере. Вопросы (текстовые, музыкальные и с картинками) о наличных деньгах и пластиковых картах, кредитах и инвестициях, банкирах и мошенниках, о прошлом банковской системы и ее будущем и не только. Поучаствовать в игре могут семейные команды, дружеские компании, студенты, старшеклассники, коллеги и сослуживцы. Состав одной команды – от двух до семи человек. Для участия нужен только компьютер или телефон с выходом в интернет, причем игроки могут подключиться к игре Мозгобойня Live с индивидуальных устройств или собраться все вместе у одного экрана.

Начало игры в 13 часов по московскому времени. Зарегистрировать свою команду для участия в Мозгобойне Live по финансовой грамотности можно здесь. Капитану после регистрации на сайте придет электронное письмо со всеми инструкциями по игре. «Финансовая» Мозгобойня – одно из событий Дня открытых дверей, который ежегодно проводит Банк России. Этой осенью он состоится в онлайн-формате.

Третьего октября с 8.00 до 20.00 по московскому времени все желающие смогут посетить виртуальную экскурсию по зданию и музею Банка России на Неглинной улице в Москве, принять участие в «Финансовом практикуме», узнать о работе мегарегулятора и его 160-летней истории.

 

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