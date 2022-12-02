Южноуральцы реструктурировали задолженность по кредитам на шесть миллиардов рублей

С марта по сентябрь 2022 года банки одобрили 17 тысяч заявлений жителей Челябинской области о реструктуризации кредитов на общую сумму почти шесть миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

За период действия закона о реструктуризации – с марта по сентябрь 2022 года - правом на льготный период воспользовались в том числе более двух тысяч жителей региона, чей доход сократился из-за введенных в отношении России санкций. Они реструктурировали задолженность на общую сумму порядка одного миллиарда рублей.

Кроме того, банки предоставляли кредитные каникулы и тем клиентам, ситуация которых не подпадала под требования закона, изменяя условия договоров по собственным программам. Такой возможностью воспользовались 15 тысяч южноуральцев, они реструктурировали кредиты на общую сумму пять миллиардов рублей.

Чаще всего южноуральцы просили облегчить кредитную нагрузку по потребительским кредитам, а также по кредитным картам и ипотеке. Меньше всего обращений поступило по автокредитам.

С сентября 2022 года кредитными каникулами могут воспользоваться участники специальной военной операции.