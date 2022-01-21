Южноуральские аграрии будут выращивать больше пшеницы твердых сортов

Площадь посева пшеницы твердых сортов в Челябинской области в 2022 году расширится до 169 тысяч гектаров. При благоприятных климатических условиях аграрии соберут от 210 до 230 тысяч тонн этой ценной культуры, которая используется для изготовления качественных макаронных изделий и некоторых видов круп.

Об этом доложил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин на совещании с заместителем министра сельского хозяйства России Андреем Разиным.

«В Челябинской области в 2021 году была засуха. Поэтому урожайность пшеницы была на уровне восьми центнеров с гектара. При этом в 2021 году мы увеличили площадь под возделывание твердой пшеницы на 11 тысяч гектаров. В планах 2022 года также увеличение на 30 тысяч, в итоге площадь должна составить не менее 169 тысяч гектаров. Планируем собрать 200 — 210 тысяч тонн», - сообщил Алексей Кобылин.

Он также отметил, что внутренняя потребность в твердой пшенице у челябинских переработчиков гораздо выше, чем производится.

«Только за счет региональной поддержки эту задачу решить трудно. Но, учитывая, что мы заинтересованы в дальнейшем увеличении производства этой высокомаржинальной культуры, мы готовы обеспечить региональное софинансирование при условии положительного решения вопроса федеральной поддержки. У нас около 18 сортов твердой пшеницы, есть новый сорт, который сейчас на испытании, он показал себя равным лучшему реестровому сорту — безенчукской степной», - сказал Кобылин.

Добавим, что семенами твердой пшеницы на предстоящую посевную аграрии региона обеспечены с профицитом. Требуется 28,5 тысяч тонн, в наличии есть 36,5 тысяч.