21.01.2022
Южноуральские аграрии будут выращивать больше пшеницы твердых сортов
21.01.2022
Электрику вынесен приговор за смерть ребенка от удара током
21.01.2022
Растет число заболевших ковидом южноуральцев и снижается число выздоровевших
21.01.2022
В «Солнечной долине» завершились областные соревнования по сноуборду
21.01.2022
В Челябинске возбудили дело из-за огромной нелегальной свалки
21.01.2022
ЮУрГУ вошел в топ-20 рейтинга медийной активности M-RATE
Южноуральские аграрии будут выращивать больше пшеницы твердых сортов
20.01.2022
Южноуральские аграрии закупают минеральные удобрения
18.01.2022
В Брединском районе по программе минсельхоза отремонтировали два Дома культуры
14.01.2022
Челябинская область вошла в число 25 регионов России по успешной реализации программы по развитию сельских территорий
21.12.2021
Челябинская область избавится от дефицита кадров в сельском хозяйстве
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022