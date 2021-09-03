Запасы меди на Малмыжском месторождении выросли на 60%

Запасы меди Малмыжского месторождения в Хабаровском крае достигают 8,32 миллиона тонн. Это на 60% превышает оценку, которая была на момент покупки Русской медной компанией (АО «РМК») оператора освоения месторождения ООО «Амур Минералс» в 2018 году.

О результатах проведенной доразведки в ходе Восточного экономического форума - 2021 во Владивостоке сообщил вице-президент по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям РМК Дмитрий Говоров.

«К настоящему моменту компания проинвестировала в проект более 50 миллиардов рублей, в том числе с привлечением государственных мер поддержки в виде льготного долгосрочного кредита на семь миллиардов рублей от Фонда развития Дальнего Востока», - рассказал Дмитрий Говоров.

Как сообщили в департаменте информационной политики РМК, в реализации проекта участвуют ведущие финансовые институты России. В рамках Восточного экономического форума – 2021 РМК, Сбер и Газпромбанк подписали договор синдицированного кредита для финансирования разработки Малмыжского месторождения меди, а также строительства горно-обогатительного комбината мощностью переработки 90 миллионов тонн руды в год. Финансирование будет осуществляться в формате мультивалютного синдицированного кредита сроком на 12,5 лет на сумму 195 миллиардов рублей.

«Малмыжское» - месторождение мирового класса. По результатам проведенной доразведки его запасы оцениваются в 8,32 миллиона тонн меди и 347 тонн золота. Заявленный бюджет проекта составляет порядка 248 миллиардов рублей.

ФОТО: РМК