03.09.2021
Предъюбилейный сезон Челябинского НХТ обещает быть жарким
03.09.2021
В Челябинской области в два раза выросло число заявок на семейную ипотеку от Сбера
03.09.2021
В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом почти восемь тысяч жителей
03.09.2021
Челябинские общественники обнаружили еще один люк, прикрытый фанерой
03.09.2021
Пассажирам маршрутки, пострадавшим в ДТП в Карталах, положены страховые выплаты
03.09.2021
Автозавод «УРАЛ» представит перспективные новинки на выставке «Comtrans-2021»
Запасы меди на Малмыжском месторождении выросли на 60%
03.09.2021
Сбер и Газпромбанк предоставят РМК кредит на 195 миллиардов рублей
01.09.2021
РМК расширяет водоохранную деятельность на территориях присутствия
28.08.2021
Горняки РМК добыли почти 42 миллиона тонн руды за шесть месяцев 2021 года
24.08.2021
Карабашмедь получил сертификаты соответствия международным стандартам охраны труда и окружающей среды
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021