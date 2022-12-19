Жители Челябинска планируют сэкономить на праздновании Нового года

В этом году россияне потратят на празднование Нового года и новогодние каникулы в среднем 17500 рублей на человека — это меньше, чем год назад.

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый третий россиянин (32%) планирует бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы, каждый второй (51%) этого не делает. Молодежь до 24 лет в полтора раза чаще, чем старшее поколение, предварительно рассчитывает стоимость праздника и отдыха в первую декаду января (46% против 31%). Женщины озабочены предновогодним финансовым планированием больше мужчин (35% против 30%).

В этом году средний бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы составит 17500 рублей на одного человека без учета подарков — расходы скромнее, чем год назад, но и каникулы на один день короче. Мужчины планируют потратить на треть больше женщин (19600 против 14400 рублей).

Больше всего намерены потратить москвичи: средние расходы на одного человека здесь составят 21100 руб. На втором месте — Санкт-Петербург (19300 рублей), на третьем — Красноярск (18200 рублей). Самые скромные новогодние расходы планируют в Волгограде (13500 рублей), Нижнем Новгороде (14300 рублей) и Перми (15000 рублей). Жители Челябинска планируют потратить на праздники 17 200 рублей, что ненамного меньше показателя соседей - свердловчан (16 800 рублей).