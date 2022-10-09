08.10.2022
Путин подписал Указ об усилении мер защиты транспортного перехода, газопровода и энергомоста в Крыму
08.10.2022
В воскресенье в Крыму начнут работу два автомобильных парома, на следующей неделе – еще пять
08.10.2022
Комплекс второй для занятий дома или на улице
08.10.2022
Олег Голиков: Не верьте тому, что пишут, - служить можно!
08.10.2022
Сотрудники УФСБ предупреждают об ответственности за хранение радиоактивных веществ
08.10.2022
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 03.10.2022 по 07.10.2022)
Мнение из Италии: взорвать мост украинцам помог Илон Маск
08.10.2022
Олег Голиков: Не верьте тому, что пишут, - служить можно!
08.10.2022
В Крыму и Севастополе достаточный запас бензина и продуктов, ограничений вводить не будут
08.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022