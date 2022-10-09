Мнение из Италии: взорвать мост украинцам помог Илон Маск

Субботний теракт на Крымском мосту стал темой номер один для мировых СМИ. Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко поговорил на эту тему с президентом итальянской культурной ассоциации SPERANZA Ириной Вихревой.

– Как вы считаете, кто ещё, кроме украинских спецслужб, стоит за терактом на Крымском мосту?

– Хорошо работают разведки НАТО и Англии. Ну и, возможно, Илон Маск со своими спутниками.

– Ответим ли мы более жёстко на действия террористического характера со стороны Украины? Ведь на мосту были жертвы.

– Думаю, что симметричного ответа от нас не будет. Не все карты ещё выложены. Запад старается нас спровоцировать на ответ, но лучше, если он будет ассиметричным.

– Ирина, какие слова поддержки вы бы адресовали руководству РФ?

– Дай Бог выдержки и терпения нашему президенту Владимиру Путину!