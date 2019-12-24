Школе Михаила Щетинина требуется защита… от министерства

В последнее время на карте России появилось несколько горячих точек. Шиес – проблема складирования отходов, Байкал – китайцы и вырубка лесов и вот теперь еще школа Михаила Щетинина в маленьком поселке Текос под Геленджиком, которая была поддержана ЮНЕСКО, но почему-то встала костью в горле для чиновников минпроса. Почему региональное СМИ поднимает эту тему? Да потому что она касается всех и главное – детей, нашего будущего.

В Краснодарском крае закрыта и фактически готовится к ликвидации уникальная школа академика, педагога-новатора Михаила Петровича Щетинина. Четвёртый месяц в школе неслыханная тишина. Впервые за 26 лет. Ранее школьная жизнь не останавливалась здесь даже летом.

Лицей-интернат в посёлке Текос - это школа комплексного развития личности, одна из лучших в России по патриотическому воспитанию, де-факто реализующая программу «Земский учитель», в 1999 году признанная ЮНЕСКО одной из лучших школ в мире.

В течение почти 30 лет сюда со всей страны, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья стекаются дети, их родители, педагоги, учёные. За знаниями, за бесценным опытом. За эти годы около трёх тысяч юношей и девушек, представители более сорока национальностей, раскрыли в себе Человека-творца, высоконравственного, здравого телом и духом, выросли истинно любящими Отечество, Родину свою.

В 2017 году в результате реорганизации Российской Академии Образования школа фактически была переведена в ведение Министерства просвещения РФ. Школа не типовая, в рамки системы не умещается. И вместо того, чтобы использовать её уникальный опыт, поддерживать и распространять его развитие в других российских школах, лицей намерены ликвидировать. Даже в качестве исполняющего обязанности директора школы назначили Яна Селезнёва, за плечами которого ликвидация строительных, торговых и стоматологических предприятий, а не образовательная деятельность.

То, что решили ликвидировать, стало очевидно в апреле нынешнего года, когда на школу посыпались многочисленные проверки, начиная от чиновников от образования, заканчивая представителями ФСБ. В результате пристрастных проверок, по надуманным причинам, 28 августа была приостановлена лицензия учебной деятельности школы, сроком на 90 дней. На каком основании? В частности, из-за юридического статуса зданий лицея.

Если по отношению к двум корпусам-пристроям можно было задать вопросы, то к главному корпусу, в котором осуществлялась учебная деятельность, вопросов быть не должно - все документы в порядке. А стало быть, учебный процесс прекращать нельзя. Однако протокол был написан так, что у лицея нет вообще документов на право собственности.

Что же со статусом корпусов-пристроек? А дело в том, что воспитанники маленькой сельской школы совместно с педагогами построили их за свой счёт, а потом подарили государству, как, кстати, и пятигектарный участок земли на берегу моря. Его в своё время школа выкупила за счёт внебюджетных средств и сберегла. Сберегла для детей, для развития школы.

Небывалый прецедент! Построили и подарили государству! Небывалый. Но только не для Михаила Щетинина и его славной школы. Михаил Петрович всегда служил государству, вся его жизнь - это служение Родине. От того и принцип, что школа с землёй её и строениями должна быть в федеральной собственности, а образование - бесплатным. Но для чиновников, как оказалось, такой подарок детей стал неожиданностью и сложностью в оформлении его статуса. Государственные служащие «нерешительно» принимали подарок, а ответственность переложили на школу.

Плюс ко всему президент Всероссийского фонда образования, главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков поделился сведениями, что в августе, решая вопрос о приостановке деятельности лицензии лицея, Министерство просвещения совершило должностной подлог. По словам Сергея Константиновича, Институт управления образованием Российской академии образования провёл экспертизу учебной программы школы Щетинина и дал программе положительное заключение. Но положительное заключение куда-то исчезло, а вместо него появилась никем не подписанная информация о якобы проведённой экспертизе, которая даёт программе отрицательную оценку. Это, по словам Сергея Комкова, также стало основанием приостановки деятельности лицея на 90 дней.

10 ноября остановилось сердце великого педагога - Михаила Петровича Щетинина. Для него нестерпимо было слышать в стенах школы оглушающую тишину вместо весёлого детского смеха.... Погубили директора и продолжили губить его детище.

А на девятый день после ухода Михаила Петровича суд признал право собственности РФ на построенные школой Щетинина для государства здания, а также признал их соответствие всем нормам.

27 ноября - день, когда истёк срок приостановки деятельности лицея. 28 ноября, в день надежды, надежды на возобновление учебного процесса, состоялся День открытых дверей. В школу вернулись дети. Но в этот же день был издан приказ, что продлевается срок приостановки деятельности лицензии - с момента проведения повторной проверки и до момента вступления в законную силу решения суда. Какого суда?! В суд на школу никто не подавал! На лицо нарушение законного права педагогов и законного права детей, считает Сергей Комков.

По его словам, они сошлись во мнении с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским, что деятельность против школы Щетинина - рейдерский захват, а приказ о продлении срока приостановки деятельности лицензии тянет на 285 ст.УК и 286 ст.УК - злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий соответственно.

Нелепые и грубые обвинения школы Щетинина - это называние её тоталитарной сектой, которая готовит террористов! На этом, по словам Сергея Комкова, настаивает министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Генеральному директору и главного редактору издательского дома «Первое сентября» Артёму Соловейчику удалось встретиться с министром Ольгой Васильевой. В статье в «Вестях образования» он цитирует министра:

«И передайте своим, при любом развитии событий, пока это хоть сколько-то в моей власти, лицей будет закрыт. И если даже суд решит сохранить лицензию, я сделаю всё, чтобы доказать, что и лицей, и все, кто за него ратует - тоталитарная секта, и тогда вам мало не покажется. Так и передайте своим. Если ещё кто-либо встанет на защиту лицея, я дам ход очерняющим лицей и его создателя документам, инициирую уголовные дела... Так и передайте своим».

Артем Соловейчик, правда, не понял, кто такие свои и кто чужие, конструктивного разговора не получилось..

По мнению Сергея Комкова, информацию Ольга Юрьевна черпает из известного сектоборческого источника - главного сектоведа России Александра Дворкина - гражданина США и, по имеющимся у Сергея Комкова сведениям, сотрудника американских спецслужб, который работал на радио «Голос Америки» и на радио «Свобода».

Весьма странно звучат таковые обвинения в адрес школы ещё и на фоне того, что в 2010 году школу поддержал личным распоряжением Владимир Путин.

Тем временем, 19 декабря на пресс-конференции Путина Сергей Комков задал президенту России вопрос относительно школы Щетинина и бесчинства по отношению к ней чиновников. Владимир Путин сказал, что слышит об этом впервые и дал поручения разобраться в ситуации и сделать соответствующее заключение. Так, по словам Сергея Комкова, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов с связи с этим пообщался с уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае Сергеем Мышаком. Сергей Валентинович резюмировал, что школа Щетинина - это прекрасное, уникальное учебное заведение, которое необходимо сохранить.

На защите школы - уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова, многочисленные педагоги, учёные, среди которых доктор психологических наук, академик АПН СССР, академик РАО, профессор Шалва Амонашвили, доктор педагогических наук, академик РАО, профессор Анатолий Цирульников, известные люди, среди которых, к примеру, первый директор ФСБ, экс-председатель Счётной палаты РФ Сергей Степашин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, правозащитники, выпускники, воспитанники и их родители, вся передовая журналистика.

12 декабря 19 академиков Российской академии образования одобрили программу развития Федерального государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростов» на 2020-2024 годы. Однако все это, видимо, не имеет значения для министра просвещения

Но, видимо, и эти люди для министерства просвещения не свои – чужие.