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Алексей Текслер
Марат Хуснуллин
Алексей Нечаев
Госсовет
Федерация
17.08.2023 15:24
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер предложил меры по совершенствованию системы общественного транспорта

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил ряд предложений по совершенствованию системы общественного транспорта на «Круглом столе» в преддверии заседания Госсовета, которое будет посвящено этой теме.

Глава региона предложил предоставлять нуждающимся регионам государственную помощь на обновление транспорта в регионах, а также дополнительные инструменты поддержки транспортной отрасли.

«Регионам, которые в этом нуждаются, важно помогать финансировать транспортную деятельность, к примеру, операционные расходы, - выступил с инициативой Алексей Текслер и пояснил. - Это необходимо для того, чтобы обеспечивать работу общественного транспорта и закладывать возможность в рамках тарифа на транспортную работу приобретать новый общественный транспорт. Все эти меры направлены на то, чтобы транспортная система любого российского города была современной, качественной и удобной».

На заседании губернатор также рассказал о ходе работы по обновлению общественного транспорта в Челябинской области.

В регионе за предыдущие три года проведена огромная работа по обновлению общественного транспорта, в том числе благодаря федеральной поддержке. С 2019 по 2022 годы приобрели и обновили 554 единицы транспорта

Только в 2022 году было закуплено и модернизировано 154 единицы автобусов и электротранспорта, в том числе для Челябинска 30 трамваев и 16 новых экологичных автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Современная техника появилась не только в крупных городах.

Всего в 2023 году Челябинская агломерация получит 272 единицы нового общественного транспорта, в том числе 168 низкопольных троллейбусов, 74 новых трамвайных вагона и 30 новых автобусов.

Подвижной состав общественного транспорта обновляется практически во всех муниципалитетах. В целом в текущем году в регионе будет закуплено 245 новых автобусов.

Теперь для обновления общественного транспорта регионы могут использовать в том числе и специальные казначейские кредиты. В этом году с помощью СКК в 73 регионах обновят более пяти тысяч 500 автобусов. Они выйдут на новые маршруты, а также заменят устаревший транспорт на существующих.

«Эта работа дает комплексный эффект: создаем комфортные условия жизни граждан, снижаем трафик на дорогах и даем дополнительные заказы отечественным производителям автобусов», - подчеркивал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Не упустил предоставляемую возможность и Южный Урал. В июле правительство Российской Федерации одобрило заявку Челябинской области на обновление автобусных парков – на приобретение нового общественного транспорта для муниципалитетов регион получит из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей. На выделенные в рамках специального казначейского кредита денежные средства будет закуплен 121 автобус разной вместимости для 21 муниципалитета, в том числе 15 автобусов большого класса, 41 – среднего класса и 65 единиц малого класса.

«Реализация мероприятия позволит обновить подвижной состав в муниципалитетах, более одного миллиона жителей Челябинской области, включая 534,4 тысячи жителей малых городов и сельской местности, получат возможность удобного, доступного, а главное, безопасного передвижения», - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев.

Отдельно Алексей Текслер рассказал о проекте челябинского троллейбуса и работе нового завода городского электрического транспорта.

Напомним, завод по производству электробусов и новейших троллейбусов был запущен в работу в Челябинске в марте 2023 года. Это первая подобная производственная линия в УрФО. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 миллиарда рублей.

Сегодня производство ЧЗГЭТ сосредоточено на выпуске машин для обновления троллейбусного парка Челябинска в рамках концессионного соглашения по модернизации и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры города. Источник финансирования – средства инфраструктурных бюджетных кредитов.

Всего для Челябинска будет выпущено 168 новых троллейбусов, в 98 из которых предусмотрена система увеличенного автономного хода. Это позволит продлить маршруты в отдаленные и новые микрорайоны города, где отсутствует контактная сеть.

«Уже в сентябре новые троллейбусы появятся на улицах города», - рассказал Алексей Текслер.

Сегодня президент Владимир Путин проведет Госсовет на тему развития общественного транспорта в стране. В заседании примет участие Алексей Текслер.

Автор: Любовь Юрина
общественный транспорт
Обновление общественного транспорта
Алексей Текслер
Марат Хуснуллин
Алексей Нечаев
Госсовет
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Отнести новорожденную девочку на помойку челябинскому бомжу велела ее собственная мать

15.08.2023 16:42

Новый сквер Металлургического района полюбился челябинцам

15.08.2023 16:38

В Челябинске в районе депо по улице Первой Пятилетки ограничат движение

15.08.2023 16:36

«Страна городов» насчитывает уже 33 населенных участка

15.08.2023 16:26

Предотвращена попытка прорыва украинских диверсантов на территорию Брянской области

15.08.2023 16:07

Челябинец украл велосипед из подъезда

15.08.2023 15:54

«Ночь заводов» в Челябинске посетили 200 человек

15.08.2023 15:37

Алексей Текслер: «Мы и дальше будем помогать Ясиноватой»

15.08.2023 15:26

Челябинск стал лидером в стране по темпам роста цен на квартиры

15.08.2023 14:44

Кубок России по баскетболу 3х3 пройдет в Челябинске

15.08.2023 13:20

Перевозчиков Челябинской агломерации оштрафовали почти на 650 тысяч рублей

15.08.2023 12:44

Реклама на колесах: челябинцы пожаловались Народному фронту на машину с красным мухомором

15.08.2023 12:41

Законопроект о возврате прямых выборов мэров внесли в Заксобрание депутаты-справедливороссы

15.08.2023 11:51

Алексей Текслер: «Челябинская область делает все для восстановления мирной жизни на территории Донбасса»

15.08.2023 11:17

Власти Челябинской области приобрели шесть комплектов блокираторов дронов

15.08.2023 11:14

Напугавшие общественников стоки в Челябинском бору, предположительно, являются дождевой водой

15.08.2023 10:33

На стройконтроль капремонта по улице Вандышева Челябинск готов потратить 1,2 миллиона рублей

15.08.2023 09:40

В Челябинске ограничат движение транспорта по улице Цвиллинга

15.08.2023 09:39

Число погибших от взрыва на заправке в Махачкале выросло до 27, пострадавших - 102

15.08.2023 08:51

Сергей Антипов: Красивый и современный район мы создаем вместе с жителями

15.08.2023 02:55

Под Магнитогорском прошли мини-олимпийские игры

15.08.2023 02:45

Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 12, пострадавших – до 50 человек

15.08.2023 02:12

В автосервисе на трассе у Махачкалы произошел взрыв, огонь перекинулся на АЗС

15.08.2023 01:28

Содержание сероводорода в воздухе Челябинска почти в четыре раза превышает норму

14.08.2023 19:49

Анонсы событий и мероприятий на 15 августа (18+)

14.08.2023 19:36

В шести городах Челябинской области на двое суток установятся НМУ

14.08.2023 18:54

Во вторник в Челябинской области – жара, местами дожди

14.08.2023 18:30

Российский МиГ-29 не позволил нарушить границу самолету ВВС Норвегии

14.08.2023 17:27

В Челябинске окончено благоустройство пешеходной зоны по улице Свободы

14.08.2023 17:09

В Белгороде 10-летняя девочка пострадала в результате атаки беспилотника