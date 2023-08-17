Алексей Текслер предложил меры по совершенствованию системы общественного транспорта

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил ряд предложений по совершенствованию системы общественного транспорта на «Круглом столе» в преддверии заседания Госсовета, которое будет посвящено этой теме.

Глава региона предложил предоставлять нуждающимся регионам государственную помощь на обновление транспорта в регионах, а также дополнительные инструменты поддержки транспортной отрасли.

«Регионам, которые в этом нуждаются, важно помогать финансировать транспортную деятельность, к примеру, операционные расходы, - выступил с инициативой Алексей Текслер и пояснил. - Это необходимо для того, чтобы обеспечивать работу общественного транспорта и закладывать возможность в рамках тарифа на транспортную работу приобретать новый общественный транспорт. Все эти меры направлены на то, чтобы транспортная система любого российского города была современной, качественной и удобной».

На заседании губернатор также рассказал о ходе работы по обновлению общественного транспорта в Челябинской области.

В регионе за предыдущие три года проведена огромная работа по обновлению общественного транспорта, в том числе благодаря федеральной поддержке. С 2019 по 2022 годы приобрели и обновили 554 единицы транспорта

Только в 2022 году было закуплено и модернизировано 154 единицы автобусов и электротранспорта, в том числе для Челябинска 30 трамваев и 16 новых экологичных автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Современная техника появилась не только в крупных городах.

Всего в 2023 году Челябинская агломерация получит 272 единицы нового общественного транспорта, в том числе 168 низкопольных троллейбусов, 74 новых трамвайных вагона и 30 новых автобусов.

Подвижной состав общественного транспорта обновляется практически во всех муниципалитетах. В целом в текущем году в регионе будет закуплено 245 новых автобусов.

Теперь для обновления общественного транспорта регионы могут использовать в том числе и специальные казначейские кредиты. В этом году с помощью СКК в 73 регионах обновят более пяти тысяч 500 автобусов. Они выйдут на новые маршруты, а также заменят устаревший транспорт на существующих.

«Эта работа дает комплексный эффект: создаем комфортные условия жизни граждан, снижаем трафик на дорогах и даем дополнительные заказы отечественным производителям автобусов», - подчеркивал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Не упустил предоставляемую возможность и Южный Урал. В июле правительство Российской Федерации одобрило заявку Челябинской области на обновление автобусных парков – на приобретение нового общественного транспорта для муниципалитетов регион получит из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей. На выделенные в рамках специального казначейского кредита денежные средства будет закуплен 121 автобус разной вместимости для 21 муниципалитета, в том числе 15 автобусов большого класса, 41 – среднего класса и 65 единиц малого класса.

«Реализация мероприятия позволит обновить подвижной состав в муниципалитетах, более одного миллиона жителей Челябинской области, включая 534,4 тысячи жителей малых городов и сельской местности, получат возможность удобного, доступного, а главное, безопасного передвижения», - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев.

Отдельно Алексей Текслер рассказал о проекте челябинского троллейбуса и работе нового завода городского электрического транспорта.

Напомним, завод по производству электробусов и новейших троллейбусов был запущен в работу в Челябинске в марте 2023 года. Это первая подобная производственная линия в УрФО. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 миллиарда рублей.

Сегодня производство ЧЗГЭТ сосредоточено на выпуске машин для обновления троллейбусного парка Челябинска в рамках концессионного соглашения по модернизации и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры города. Источник финансирования – средства инфраструктурных бюджетных кредитов.

Всего для Челябинска будет выпущено 168 новых троллейбусов, в 98 из которых предусмотрена система увеличенного автономного хода. Это позволит продлить маршруты в отдаленные и новые микрорайоны города, где отсутствует контактная сеть.

«Уже в сентябре новые троллейбусы появятся на улицах города», - рассказал Алексей Текслер.

Сегодня президент Владимир Путин проведет Госсовет на тему развития общественного транспорта в стране. В заседании примет участие Алексей Текслер.