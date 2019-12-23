Благодаря строительству Крымского моста археологи обнаружили миллион находок
Федерация
Сегодня, 12:28

Строительство моста через Керченский пролив позволило пополнить экспонаты археологов. В результате разведки было найдено около миллиона различных исторических ценностей.

 

Площадь археологических раскопок в районе масштабной стройки достигла 56 га. Более ста тысяч артефактов имеют ценность для ученых и передаются в ближайшие музеи, сообщает инфорцентр “Крымский мост”.

К числу невероятных и удивительных находок относятся китовый скелет в возрасте 10 млн лет и голова скульптуры древнегреческого божества V века до н.э. Также античный дворец, найденный при строительстве железнодорожных подходов к мосту со стороны Керчи, который мог принадлежать династии царей Боспора.

Открытие движения поездов по мосту начнется сегодня, 23 декабря. Первые составы из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся 23 и 24 декабря, сообщают РИА “Новости”.

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