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Число случаев коронавируса в мире превысило 13 миллионов

Федерация
Сегодня, 21:16
Автор: 
Олеся Денисова

В мире по состоянию на 14 июля 2020 года зарегистрировано 3 миллион 96,6 тысячи подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,49%). Умерло 575 тысяч 423 человека (прирост за сутки 0,69%).

В Российской Федерации с начала пандемии зафиксировано 739 тысяч 947 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 0,9%), в том числе в Москве – 230 тысяч 642 случая.

За прошедшие сутки в России выявлено 6 тысяч 248 заболевших новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Из них у 24,5% инфицированных нет клинических проявлений заболевания (доля этой категории заболевших снизилась по сравнению с прошлыми сутками).

Всего выписаны по выздоровлению за весь период по России 512 тысяч 825 человек (плюс 8804 за сутки), в Москве – 165 тысяч 966 человек (плюс 1012). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В Уральском федеральном округе (УрФО) с момента пандемии подтверждено 52 тысячи 689 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 16 тысяч 372 человека (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 12 тысяч 742 (округ вышел на шестое место по числу случаев коронавируса в стране), в Челябинской области – 9 тысяч 511 случая, в Ямало-Ненецком автономном округе – 8370, в Тюменской области – 4204, в Курганской области – 1490.

Коронавирус унес жизни 11 тысяч 614 человек (за сутки – 175). По данным федерального оперативного штаба, наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 4205, в Санкт-Петербурге – 1657, Московской области – 1015, в Республике Дагестан – 417, в Нижегородской области – 305, в Красноярском крае – 234. В остальных субъектах меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 537 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области (по данным областного штаба) – 192 (в том числе 86 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 172, в Ханты-Мансийском автономном округе - 94, в Ямало-Ненецком автономном округе – 57, в Тюменской области – 20, Курганской области – 2.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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