ФСБ: в 1944 году Япония планировала взорвать бактериологическую бомбу

ФСБ России обнародовало план Японии по применению бактериологической бомбы в 1944 году. Соответствующие засекреченные данные хранились в архивных документах контрразведки.

Бактериологическая бомба «Исии» носила имя генерал-лейтенанта Сиро Исии, который был микробиологом и начальником спецотряда 731 Квантунской армии, проводившей бесчеловечные биологические опыты над военнопленными из Кореи, Китая и СССР. Бомба обладала керамическим корпусом и начинкой из чумных блох. Взрыв планировалось осуществить на высоте 50-100 метров над поверхностью земли, что гарантировало бы максимальную площадь заражения.

Среди рассекреченных материалов, обнародованы протоколы допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямадзы, который подтверждает намерение применить осенью 1944 года «систему Иссия», пишут РИА «Новости», уточняя, что допросы проводились в 1945-1949 годах в рамках Хабаровского процесса.

В отрядах 731 и 100 Квантунской армии ставили опыты по заражению людей бактериями чумы, холеры, тифа, сибирской язвы и газовой гангрены. Зараженные умирали в муках, а тех, кто смог выжить, подвергали новым экспериментам вплоть до их смерти. По разным оценкам, в лаборатории погибло от трех до десяти тысяч человек.

Отметим, что Отодза Ямада был приговорен к 25 годам заключения в лагерях в декабре 1949 года. Приговор выносил Хабаровский военный трибунал Приморского военного округа. Судьба создателя биологической бомбы Сиро Исии сложилась по-другому. Он получил протекцию властей США в 1945 году, затем работал в США и Японии. Умер на родине в 1959 году.