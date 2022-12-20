Госдума приняла во II чтении законопроект о единой системе биометрических данных

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 20 декабря 2022 года, приняла во втором чтении законопроект о единой системе обработки биометрических данных граждан. Устанавливается запрет на принудительный сбор биометрии, ответственность за принуждение и дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся предоставлять свои биометрические данные.

Документ устанавливает правовые основы обработки биометрии в целях идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) или иных, в том числе государственных, информационных систем, сообщается в пояснительной записке к проекту.

Как накануне пояснил спикер Вячеслав Володин, документ был существенно доработан поправками ко второму чтению – «исключены все неопределенности и двойные толкования». На сегодня информация, имеющаяся у банков, операторов связи, других коммерческих организаций, никак не контролируется. Чтобы защитить биометрические данные россиян, предлагается собирать и обрабатывать их с помощью единой системы. А сомнительные компании лишат возможности собирать и хранить эти данные.

Как сообщает пресс-служба, законопроектом закрепляется запрет на принудительный сбор биометрии. Гражданин может отказаться от сдачи биометрии в письменной форме через любое отделение МФЦ, а также отозвать в любой момент ранее данное согласие на обработку биометрии. Кроме того, гражданину будет предоставлена возможность в упрощенном порядке удалить из системы свои биометрические данные.

Не допускается никакого ущемления прав тех, кто решил биометрию не использовать.

Если гражданин не захотел предоставлять биометрию, ему на этом основании не могут отказать в предоставлении коммерческих и государственных услуг.

Кроме того, согласно положениям документа, вводится запрет на использование биометрии детей без согласия родителей.

Все этапы работы с его биометрией гражданин сможет увидеть на портале «Госуслуги».

Документом определен перечень видов собираемой биометрии - собирать можно только изображение лица и запись голоса.

Законопроектом запрещается сбор геномной информации и ее трансграничная передача. Использовать и хранить биометрические данные можно будет только в базах, находящихся в РФ.

Также ужесточаются требования к операторам биометрической информации в региональном сегменте: теперь им может быть только государственное учреждение или ГУП, а не любое юридическое лицо.

В целях контроля за единой биометрической системой предусматривается создание координационного совета по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных. В состав совета будут включены представители общественности, экспертного сообщества и централизованных религиозных организаций.

Также ужесточаются требования к операторам биометрической информации в региональном сегменте: теперь им может быть только государственное учреждение или ГУП, а не любое юридическое лицо.

«Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных», - анонсировал ранее спикер Вячеслав Володин.

Напомним, единая государственная система биометрических данных была создана в Российской Федерации 30 декабря 2021 года. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании совместного предприятия (СП) АО «Центр биометрических технологий». ЦБТ занимается разработкой, развитием и тиражированием цифровых технологий идентификации и аутентификации (в том числе на основе биометрических персональных данных), а также сервисов подписания и хранения документов, включая создание, развитие и эксплуатацию коммерческих сервисов и типовых решений.