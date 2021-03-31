Из-за covid-19 в России поставили под сомнение обязательность ЕГЭ

Осенью этого года обсудят вопрос о сохранения Единого государственного экзамена в качестве обязательного для всех выпускников. Планируется, что дискуссия состоится во время совместного заседания общественных советов при Минпросвещении и Роспотребнадзоре, сообщает сегодня, 31 марта, пресс-служба надзорного ведомства.

Такому решению предшествовало заседание общественных советов при Минпросвещении и Рособрнадзоре, которое прошло в Общественной палате РФ.

В ходе совещания поднимались вопросы по влиянию эпидемиологической ситуации на проведение ЕГЭ, стоит ли сохранять экзамен в качестве обязательного для всех выпускников и тех, кто не планирует поступать в высшие учебные заведения.

Уточняется, что осенью ведомства планируют вернуться к этим вопросам, уже имея итоги двух лет проведения ЕГЭ в сложной эпидемиологической ситуации.

Отметим, что в прошлом году ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые хотели поступать в вузы.