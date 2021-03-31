31.03.2021
Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего коллеги
31.03.2021
Шесть южноуральцев вошли в книгу «100 подвигов обычных людей»
31.03.2021
В Копейске неизвестный «заминировал» школу
31.03.2021
Группа ВТБ провела первую сделку с дистанционным открытием эскроу-счета
31.03.2021
Из-за covid-19 в России поставили под сомнение обязательность ЕГЭ
31.03.2021
В Златоусте работает и.о. прокурора Челябинской области Павел Вепрев
14.08.2020
В Челябинской области «ковид» не повлиял на результаты ЕГЭ
30.05.2019
В Челябинской области трех выпускников выгнали с ЕГЭ по математике
27.05.2019
Сегодня у одиннадцатиклассников начались первые ЕГЭ
17.09.2018
Учителя Челябинской области начнут получать компенсации за подготовку и проведение ГИА и ЕГЭ
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021
Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
30.03.2021
Южноуральцы интересуются у губернатора: Будут ли в этом году выпускные балы?
29.03.2021
Челябинские перевозчики заявили о снижении стоимости единых проездных карт
29.03.2021