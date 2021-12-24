Минсельхоз предупредил о подорожании хлеба и масла

В Минсельхозе ожидают повышения цен на хлеб и масло, пишут «Известия» со ссылкой на доклад министерства. Согласно расчётам министерства, к февралю подсолнечное масло может подорожать на 2,2%, пшеничная мука в рознице - на 3,7%, хлеб - на 2,1% относительно ноябрьских показателей. Таким образом, стоимость буханки в магазине в феврале доберется до 43 рублей.

Как уточнило министерство, на мировом рынке цены на зерно и масличные семена падают. Это происходит на фоне высоких темпов вывоза продукции из ЕС, повышения экспортной ставки пошлины в России и позитивных оценок урожая в Австралии и Аргентине. В России в декабре пшеница не дорожала, однако общий уровень стоимости всё-таки остаётся высоким. Причина - в увеличении затрат производителей на коммунальные услуги, логистику, упаковку и другие составляющие себестоимости продукции.

Напомним, что в ноябре 2021 года инфляция в годовом выражении в России ускорилась до 8,4%. Это максимальный показатель с января 2016 года. Продовольственные товары за этот период подорожали почти на 11%.