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Минсельхоз предупредил о подорожании хлеба и масла

       В Минсельхозе ожидают повышения цен на хлеб и масло, пишут «Известия» со ссылкой на доклад министерства. Согласно расчётам министерства, к февралю подсолнечное масло может подорожать на 2,2%, пшеничная мука в рознице -  на 3,7%, хлеб - на 2,1% относительно ноябрьских показателей. Таким образом, стоимость буханки в магазине в феврале доберется до 43 рублей.

       Как уточнило министерство, на мировом рынке цены на зерно и масличные семена падают. Это происходит на фоне высоких темпов вывоза продукции из ЕС, повышения экспортной ставки пошлины в России и позитивных оценок урожая в Австралии и Аргентине. В России в декабре пшеница не дорожала, однако общий уровень стоимости всё-таки остаётся высоким. Причина -  в увеличении затрат производителей на коммунальные услуги, логистику, упаковку и другие составляющие себестоимости продукции.

     Напомним, что в ноябре 2021 года инфляция в годовом выражении в России ускорилась до 8,4%. Это максимальный показатель с января 2016 года. Продовольственные товары за этот период подорожали почти на 11%.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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24.12.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Уходящий, 2021 год, был непростым для культуры Южного Урала. Это связано с объективной ситуацией,
24.12.2021

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24.12.2021

ОНФ обвиняет подрядчика в плохом содержании трассы М-5, упрдор «Южный Урал» иного мнения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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Главный редактор - Поволоцкая И.И.

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24.12.2021 15:41

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24.12.2021 15:40

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24.12.2021 15:39

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