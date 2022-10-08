Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на Крымском мосту

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту.

Напомним, утром восьмого октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, сообщает в пресс-службе СКР.

Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.