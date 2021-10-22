Половина российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноября

Служба hh.ru выяснила планы компаний на продолжение работы в период с 30 октября по седьмое ноября 2021 года, объявленные нерабочими днями. Экспресс-опрос проводился среди компаний-работодателей, в том числе, из Челябинской области.

Опрос hh.ru показал, что 55% компаний планируют работать в период нерабочих дней с 30 октября по седьмое ноября 2021 согласно ранее принятому официальному календарю государственных праздников. Почти каждая пятая (23%) компания, принявшая участие в опросе, и так работает все дни, включая государственные праздники, 17% еще не определились, будут ли работать в этот период, 6% компаний не будут работать.

Выше всего доля неопределившихся среди компаний в таких отраслях бизнеса, как химическое производство, удобрения, автомобильный бизнес, финансовый сектор (по 50% еще не приняли решение), промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие (40%), добывающая отрасль, строительство, недвижимость, энергетика (по 33% не приняли решение). Наиболее высокая доля компаний, которые точно не будут работать, – в строительстве (33%), промышленном оборудовании (20%) и ИТ (16%).

70% компаний из числа принявших решение работать, будут объяснять сотрудникам необходимость выйти на работу в установленные нерабочими дни. В каждой пятой компании не будут объяснять сотрудникам свое решение.

Напомним, что в Челябинской области во исполнении Указа президента и в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции COVID-19 установлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы.

Кроме того, в регионе вводятся дополнительные ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, в том числе и на период нерабочих дней.