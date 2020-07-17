После вмешательства генетиков комары перестали кусаться, но и размножаться – тоже

Американские генетики поменяли пол желтолихорадочным комарам, сделав из самок самцов. Теперь они не кусают людей и поэтому неопасны, так как не могут переносить такие опасные болезни как желтая лихорадка, вирус Зика. Однако после смены пола комары не могут летать и спариваться, заметили ученые.

Если в природе функция переноса инфекции была важна, эта ниша будет заполнена другими насекомыми, рассказал в нтервью радио Sputnik профессор, доктор биологических наук, научный руководитель отдела эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергей Киселев.

"Смена пола комаров – интересный подход, он давно рассматривался, и наконец были получены убедительные результаты. Насекомые – самый многочисленный отряд на Земле. Чуть ли не ежедневно исчезает с лица земли около тысячи видов насекомых и примерно тысяча видов зарождается. Очень большое количество видов насекомых умирает, и мы даже этого не замечаем. Ученые ускорили процесс исчезновения одного из видов комаров, но эта ниша будет занята другими комарами. Если в природе функция переноса инфекции была важна, эта ниша будет заполнена, и придется уничтожать новый вид насекомых", – считает Сергей Киселев.