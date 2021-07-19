Пострадавшим от ЧС предложили простить долги

В России разрабатывают законодательные механизмы поддержки граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций или техногенных катастроф. Инициаторы предлагают простить таким россиянам долги перед финансовыми организациями.

Соответствующий законопроект уже разработали парламентарии от партии “Единая Росси”, пишут “Известия”. Поправки в целый ряд законов позволит проводить процедуру реструктуризации кредиторских задолженностей. В результате пострадавшие от стихий россияне смогут восстановить свою платежеспособность.

Уточняется, что сегодня в стране в финансовой поддержке нуждаются сотни граждан, которые в результате наводнений и стихий лишились жилья и имущества. Опрошенные изданием депутаты Госдумы сообщили, что планируют поддержать инициативу, а Центробанк - изучит предложение.

Однако эксперты заявили, что банки навряд ли пойдут на такой компромисс и простят долги, а вот реструктуризировать вполне смогут.