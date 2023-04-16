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15.04.2023

Жители Западного проведут пасхальные выходные без воды
Пасха
Владимир Путин
Михаил Мишустин
Алексей Текслер
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий
Александр Лазарев
Федерация
16.04.2023 12:45
Фото: Пресс-служба Кремля, правительства РФ, губернатора и председателя ЗСО Челябинской области, епархии

Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев

Президент России Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Митрополит Челябинский и Миасский Алексий, председатель Законодательного собрания области Александр Лазарев поздравили православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение.

В поздравлении президента Владимира Путина, в частности, говорится:

«Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей, - говорится в поздравлении президента.

Глава государства с чувством глубокого удовлетворения отметил «созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание молодёжи, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений.

«Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьёзных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору», - отмечается в поздравлении главы государства.

В ночь с 15 на 16 апреля 2023 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальные богослужения - полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

На ночном пасхальном богослужении присутствовал Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

По традиции в Пасхальную ночь в Храм Христа Спасителя из Храма Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме был принесен Благодатный огонь, сошедший в этот день на Гроб Господень. Благодатный огонь был доставлен в Москву делегацией во главе с председателем Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимиром Якуниным и епископом Зарайским Константином. В этом году Благодатный огонь был принесен в Храм Христа Спасителя не как обычно - к началу Пасхального богослужения, а к концу Литургии, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. 

Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи – Светлым Христовым Воскресением.

«В пасхальные дни верующие испытывают искреннее счастье и душевный подъём, радость приобщения к отеческим традициям, передающимся из поколения в поколение.

Хочу выразить глубокую признательность за Ваш неустанный подвижнический труд, направленный на сбережение непреходящих исторических, духовно-нравственных, семейных ценностей, воспитание и просвещение молодёжи. Многие годы Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации общества, призывает к милосердию, добру и справедливости, помогает людям находить прочную духовную опору. Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, это особенно важно», - говорится в поздравлении.

 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех православных христиан с великим праздником Светлой Пасхи.

Патриарх напомнил размышления святителя, известного богослова минувшего века Николая Сербского о Пасхе: «Христос воскресе - значит, жизнь сильнее смерти. Христос воскресе - значит, добро сильнее зла. Христос воскресе - значит, все упования христиан оправданы. Христос воскресе - значит, все жизненные трудности разрешены» (Мысли о добре и зле). И эта пасхальная радость, радость богообщения и утверждения обновленной жизни  на началах добра и справедливости достигает сердец миллионов христиан, вдохновляет на дела любви и милосердия, помогает преодолевать невзгоды, утешает в испытаниях, дает надежду отчаявшимся, укрепляет малодушных, говорится в Послании.

Патриарх отметил, что в праздник Пасхи «особые молитвы обращены к Богу о людях, находящихся в зоне военных действий».

«Мы как христиане не можем оставаться безучастными к бедам и лишениям наших братьев и сестер, сердца которых опалены огнем междоусобного конфликта, поэтому мы возносим ко Господу сугубые прошения о том, чтобы Он по Своей милости и благоутробию исцелил телесные, а наипаче — душевные раны, утешил всякую скорбь и даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир», - говорится в Пасхальном Послании, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

По словам патриарха, верующие призваны уподобиться в служении ближним Спасителю. «Любая, даже самая маленькая добродетель, преодоление собственного эгоизма ради блага другого человека приближают нас к Богу - источнику жизни и бессмертия, а значит, делают счастливее», - говорится в обращении.

Предстоятель Русской церкви отметил, что, совершив подвиг искупления, Господь своей крестной жертвой и своим воскресением «открыл врата рая для всех», и каждому человеку, уверовавшему в Христа, посылается «благодатная сила для праведной жизни и деятельного участия в преображении мира».

«Что бы ни происходило в изменчивом, порой мятущемся и раздираемом противоречиями мире, какие бы трудности и испытания ни выпадали на нашу долю, мы знаем, веруем и проповедуем: пасхальная радость о воскресшем Спасителе остается неизменной и всепобеждающей», - говорится в послании.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин также поздравил россиян с праздником Пасхи.

«Пасха – великий православный праздник, который объединяет миллионы людей, помогает постигать христианские заповеди, наполняет сердца искренними чувствами, светлой радостью, стремлением совершать праведные и добрые дела. 

Сегодня Русская православная церковь ведет большую работу по укреплению духовно-нравственных ценностей в нашей стране, многое делает для сохранения гражданского мира и согласия. Искреннего признания и уважения заслуживает плодотворная миротворческая, социальная и просветительская деятельность Церкви, опирающаяся на традиции милосердия, сострадания и человеколюбия».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением, с великим праздником Пасхи.

«В этот день миллионы сердец во всем мире наполняются большой радостью и искренней верой в торжество жизни. Чудо Воскресения Христа, явленное людям без малого два тысячелетия назад, служит, согласно вероучению, вечным символом спасения, дает силы для преодоления любых трудностей», - говорится в поздравлении.

Губернатор отметил плодотворную работу Русской Православной Церкви по сбережению « богатейших исторических, культурных, духовных традиций, поддержанию межнационального мира и согласия на основе непреходящих ценностей любви и милосердия». «Именно сейчас, когда наша страна испытывает колоссальное давление внешних сил, для общества особенно важно духовное единство, общее стремление к добру и справедливости», - подчеркнул глава региона и пожелал всем счастья, любви, здоровья и благополучия.

Губернатор направил пасхальное поздравление митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию. В своем письме Алексей Текслер отметил, что для миллионов верующих во всем мире этот день символизирует торжество жизни и добра, объединяет людей вокруг непреходящих ценностей - сострадания, человеколюбия, милосердия. И большое значение в этом духовном единении имеет созидательная деятельность Русской Православной Церкви.

«Глубоко признателен Вам за архипастырское служение, за все Ваши труды по духовному возрождению и сплочению общества, сохранению мира и согласия на Южном Урале. Желаю Вам крепкого здоровья, сил и терпения, мира и добра», – отметил губернатор Челябинской области в своей телеграмме на имя владыки.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий поздравил со Светлым праздником Святой Пасхи.

«Мы радуемся Светлому Празднику, несмотря на трудности, испытания и препятствия, с которыми сталкиваемся и всегда будем сталкиваться в этой короткой земной жизни. В пасхальные дни вспомним слова великого подвижника – преподобного Серафима Саровского: «Нет нам пути унывать, потому что Христос всё победил! Адама воскресил, Еву свободил, смерть умертвил». Нас, Его учеников, не должно страшить коварство мира. «Всякий рожденный от Бога побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Ин. 5, 4)», - говорится в поздравлении.

Владыка призвал помнить, что «каждый человек «куплен дорогою ценою» …и что нам, христианам, Бог доверил заботу о бессильных, немощи которых мы должны носить».

«Пусть нашу любовь ощутят те, кто болен и нуждается, кто одинок, унывает и скорбит, кто разочаровался в жизни. По слову Апостола, «вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем» (1 Фес. 5, 14). В особом внимании нуждаются сегодня воины, защищающие Россию, и жители освобожденных районов, которые пострадали от боевых действий. Поддержим их своей деятельной заботой и милосердием», - обратился к южноуральцам митрополит.

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев сердечно поздравил православных христиан с праздником Пасхи. «Светлое Христово Воскресенье – день радости, символ вечной жизни, любви и веры. Праздник Пасхи обращает нас к высоким нравственным ценностям, способствует духовному сближению людей, помогает преодолевать трудности, дарит надежду на перемены к лучшему», - говорится в поздравлении.

Спикер пожелал южноуральцам, чтобы в эти праздничные дни сердца согревались теплотой общения с родными и близкими и всем крепкого здоровья, согласия, благополучия и счастья.

Православные верующие отмечают в 2023 году главный христианский праздник Пасху 16 апреля.

Пасха
Владимир Путин
Михаил Мишустин
Алексей Текслер
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий
Александр Лазарев
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14.04.2023 16:30

Полицейские задержали мигрантов, которые готовились сбывать героин в Челябинске

14.04.2023 16:11

В аэропорту Челябинска задержан седьмой подозреваемый в причастности к убийству подростка

14.04.2023 15:35

Юная челябинка покорила преподавателя ГИТИСа и стала ближе к мечте

14.04.2023 15:27

В Челябинске покажут «Личное» современное искусство

14.04.2023 15:08

Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём

14.04.2023 14:54

Джон Паркер: корпорации ВПК диктуют политику Соединённых Штатов

14.04.2023 13:29

В Кусинском районе проведут инвентаризацию всех колодцев после ЧП с девочкой

14.04.2023 13:14

Челябинский зоопарк переходит на летний режим работы

14.04.2023 12:52

Собственник здания из Миасса, с которого упал мальчик, на «крючке» прокуратуры

14.04.2023 12:44

«Единая Россия» проверила ход капремонта в миасской школе №28

14.04.2023 12:33

Челябинец сигнализировал властям о поломках на детской площадке арт-сквера

14.04.2023 12:18

Челябинские театралы увидят «Пигмалиона» в тенях

14.04.2023 11:54

Жители Челябинской области оплакивают погибших на реке Курасан лебедей

14.04.2023 11:45

Южноуральские школьники прошли проверку на финансовую грамотность

14.04.2023 11:23

В Челябинской области создадут реестр опасных для детей объектов

14.04.2023 10:51

В Челябинске продолжаются тотальные проверки мигрантов

14.04.2023 10:33

Челябинские студенты реанимировали УАЗ для участников СВО

14.04.2023 10:24

На контроле у Бастрыкина: возбуждено уголовное дело после падения девочки в колодец в Кусе

14.04.2023 10:18

Подразделение ММК награждено за участие в нацпроекте «Производительность труда»

14.04.2023 09:48

В ЮУрГГПУ пройдет круглый стол Ассамблеи РАО

14.04.2023 09:44

Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода

14.04.2023 09:40

В Миассе подросток сорвался со здания на заброшенной стройке

14.04.2023 00:43

Сегодня у православных самый скорбный день церковного года – Великая (Страстная) пятница

13.04.2023 20:16

На М-5 в Челябинской области иномарка насмерть сбила дорожных рабочих, погибли четверо

13.04.2023 19:29

В пятницу в Челябинской области похолодает, усилится ветер, пройдет дождь со снегом

13.04.2023 19:18

Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля (18+)

13.04.2023 19:04

Арестован шестой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске

13.04.2023 18:53

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

13.04.2023 18:50

В Челябинске в выходные изменят свои маршруты трамваи №18 и №22

13.04.2023 18:40

На ремонтируемом участке трассы под Южноуральском в ДТП погибли четыре человека

13.04.2023 18:30

Обслуживание главного фонтана Челябинска обойдется бюджету в 8,7 миллиона рублей

13.04.2023 18:16

Центральный район Челябинска расцветет за 20 миллионов 250 тысяч рублей

13.04.2023 17:55

На улице Свободы в Челябинске полным ходом благоустраивают новую пешеходную зону

13.04.2023 17:42

На Челябинском цинковом заводе наградили уполномоченных по охране труда

13.04.2023 17:34

Фрезерные станки по металлу: виды и особенности выбора

13.04.2023 17:28

Минфин США исключил из санкций на МегаФон оказание услуг связи

13.04.2023 17:25

"Связка однозначная". Ветеран "Альфы" об организаторах убийства Татарского

13.04.2023 17:03

Новейшие материалы ЮУрГУ успешно прошли испытания в Курчатовском институте

13.04.2023 16:38

В Пасху южноуральские полицейские будут переведены на усиленный режим несения службы

13.04.2023 16:29

В Челябинске ждут XXII Московский Пасхальный фестиваль

13.04.2023 16:11

«Ростелеком» в Челябинске представит интеллектуальную транспортную систему

13.04.2023 15:53

Проект Магнитки «90 огненных лет» высоко оценил Союз промышленников и предпринимателей региона

13.04.2023 15:43

В Челябинске совершено нападение на сотрудников МКУ «Городская среда»

13.04.2023 15:27

Огонь подбирается к п. Трубный в Сосновском районе

13.04.2023 15:26

Всероссийский фестиваль любительских театров пройдет в Миассе

13.04.2023 14:55

Специалисты Клиники ЮУГМУ выявляют фиброз печени без биопсии

13.04.2023 14:47

В Челябинской области усилят работу по профилактике гибели людей на водоемах

13.04.2023 13:26

Прокуратура Челябинска держит на контроле уголовное дело женщины, сбитой насмерть трамваем

13.04.2023 13:16

Смартфон. Инструкция по применению

13.04.2023 13:09

В Миассе чествовали победителей чемпионата «Профессионалы ГРЦ»

13.04.2023 13:03

Арестован челябинец, обвиняемый в убийстве подростка

13.04.2023 12:58

«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов

13.04.2023 12:55

Лишился почти полмиллиона рублей: челябинца избили на свидании с девушкой

13.04.2023 11:55

Задержаны еще два человека по делу об убийстве подростка

13.04.2023 11:51

Волейбольный клуб «Динамо-Метар» вошел в четверку лучших команд российской Суперлиги

13.04.2023 11:05

Южноуральцев предупреждают о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске

13.04.2023 10:56

Исторический музей приглашает в Дом Покровского на пасхальный мастер-класс и праздничное чаепитие

13.04.2023 10:18

В Центральном районе Челябинска испытывают теплоносители – горячая вода может временно исчезнуть

13.04.2023 10:05

Пашня в Троицком районе пострадала из-за пожара на участке для выпаса скота

13.04.2023 09:51

В Челябинске орден Победы будет гореть круглый год

13.04.2023 09:43

В Челябинской области укрепляют традиции меценатства

13.04.2023 09:42

Высокогорная тундра Таганая может полностью исчезнуть уже через несколько десятилетий

13.04.2023 09:32

В Златоусте большегруз въехал в жилой дом и загорелся, водитель погиб

13.04.2023 09:26

В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон

13.04.2023 03:16

У православных 13 апреля - Чистый Четверг

13.04.2023 00:44

Губернатор послал сигнал главам в связи с аварией в Сосновском районе

12.04.2023 21:17

Александр Лазарев провел парламентский урок для школьников поселка Спасский

12.04.2023 20:06

В четверг в Челябинской области сохранится теплая погода

12.04.2023 19:29

В День космонавтики ветераны ФСБ посетили детей-сирот Есаульской школы-интерната

12.04.2023 17:38

В Троицком районе рыбаки не смогли самостоятельно вернуться на берег

12.04.2023 17:35

Анонсы событий и мероприятий на 13 апреля (18+)