Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев

Президент России Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Митрополит Челябинский и Миасский Алексий, председатель Законодательного собрания области Александр Лазарев поздравили православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение.

В поздравлении президента Владимира Путина, в частности, говорится:

«Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей, - говорится в поздравлении президента.

Глава государства с чувством глубокого удовлетворения отметил «созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание молодёжи, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений.

«Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьёзных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору», - отмечается в поздравлении главы государства.

В ночь с 15 на 16 апреля 2023 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальные богослужения - полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.

На ночном пасхальном богослужении присутствовал Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

По традиции в Пасхальную ночь в Храм Христа Спасителя из Храма Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме был принесен Благодатный огонь, сошедший в этот день на Гроб Господень. Благодатный огонь был доставлен в Москву делегацией во главе с председателем Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимиром Якуниным и епископом Зарайским Константином. В этом году Благодатный огонь был принесен в Храм Христа Спасителя не как обычно - к началу Пасхального богослужения, а к концу Литургии, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи – Светлым Христовым Воскресением.

«В пасхальные дни верующие испытывают искреннее счастье и душевный подъём, радость приобщения к отеческим традициям, передающимся из поколения в поколение.

Хочу выразить глубокую признательность за Ваш неустанный подвижнический труд, направленный на сбережение непреходящих исторических, духовно-нравственных, семейных ценностей, воспитание и просвещение молодёжи. Многие годы Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации общества, призывает к милосердию, добру и справедливости, помогает людям находить прочную духовную опору. Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, это особенно важно», - говорится в поздравлении.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех православных христиан с великим праздником Светлой Пасхи.

Патриарх напомнил размышления святителя, известного богослова минувшего века Николая Сербского о Пасхе: «Христос воскресе - значит, жизнь сильнее смерти. Христос воскресе - значит, добро сильнее зла. Христос воскресе - значит, все упования христиан оправданы. Христос воскресе - значит, все жизненные трудности разрешены» (Мысли о добре и зле). И эта пасхальная радость, радость богообщения и утверждения обновленной жизни на началах добра и справедливости достигает сердец миллионов христиан, вдохновляет на дела любви и милосердия, помогает преодолевать невзгоды, утешает в испытаниях, дает надежду отчаявшимся, укрепляет малодушных, говорится в Послании.

Патриарх отметил, что в праздник Пасхи «особые молитвы обращены к Богу о людях, находящихся в зоне военных действий».

«Мы как христиане не можем оставаться безучастными к бедам и лишениям наших братьев и сестер, сердца которых опалены огнем междоусобного конфликта, поэтому мы возносим ко Господу сугубые прошения о том, чтобы Он по Своей милости и благоутробию исцелил телесные, а наипаче — душевные раны, утешил всякую скорбь и даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир», - говорится в Пасхальном Послании, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

По словам патриарха, верующие призваны уподобиться в служении ближним Спасителю. «Любая, даже самая маленькая добродетель, преодоление собственного эгоизма ради блага другого человека приближают нас к Богу - источнику жизни и бессмертия, а значит, делают счастливее», - говорится в обращении.

Предстоятель Русской церкви отметил, что, совершив подвиг искупления, Господь своей крестной жертвой и своим воскресением «открыл врата рая для всех», и каждому человеку, уверовавшему в Христа, посылается «благодатная сила для праведной жизни и деятельного участия в преображении мира».

«Что бы ни происходило в изменчивом, порой мятущемся и раздираемом противоречиями мире, какие бы трудности и испытания ни выпадали на нашу долю, мы знаем, веруем и проповедуем: пасхальная радость о воскресшем Спасителе остается неизменной и всепобеждающей», - говорится в послании.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин также поздравил россиян с праздником Пасхи.

«Пасха – великий православный праздник, который объединяет миллионы людей, помогает постигать христианские заповеди, наполняет сердца искренними чувствами, светлой радостью, стремлением совершать праведные и добрые дела.

Сегодня Русская православная церковь ведет большую работу по укреплению духовно-нравственных ценностей в нашей стране, многое делает для сохранения гражданского мира и согласия. Искреннего признания и уважения заслуживает плодотворная миротворческая, социальная и просветительская деятельность Церкви, опирающаяся на традиции милосердия, сострадания и человеколюбия».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением, с великим праздником Пасхи.

«В этот день миллионы сердец во всем мире наполняются большой радостью и искренней верой в торжество жизни. Чудо Воскресения Христа, явленное людям без малого два тысячелетия назад, служит, согласно вероучению, вечным символом спасения, дает силы для преодоления любых трудностей», - говорится в поздравлении.

Губернатор отметил плодотворную работу Русской Православной Церкви по сбережению « богатейших исторических, культурных, духовных традиций, поддержанию межнационального мира и согласия на основе непреходящих ценностей любви и милосердия». «Именно сейчас, когда наша страна испытывает колоссальное давление внешних сил, для общества особенно важно духовное единство, общее стремление к добру и справедливости», - подчеркнул глава региона и пожелал всем счастья, любви, здоровья и благополучия.

Губернатор направил пасхальное поздравление митрополиту Челябинскому и Миасскому Алексию. В своем письме Алексей Текслер отметил, что для миллионов верующих во всем мире этот день символизирует торжество жизни и добра, объединяет людей вокруг непреходящих ценностей - сострадания, человеколюбия, милосердия. И большое значение в этом духовном единении имеет созидательная деятельность Русской Православной Церкви.

«Глубоко признателен Вам за архипастырское служение, за все Ваши труды по духовному возрождению и сплочению общества, сохранению мира и согласия на Южном Урале. Желаю Вам крепкого здоровья, сил и терпения, мира и добра», – отметил губернатор Челябинской области в своей телеграмме на имя владыки.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий поздравил со Светлым праздником Святой Пасхи.

«Мы радуемся Светлому Празднику, несмотря на трудности, испытания и препятствия, с которыми сталкиваемся и всегда будем сталкиваться в этой короткой земной жизни. В пасхальные дни вспомним слова великого подвижника – преподобного Серафима Саровского: «Нет нам пути унывать, потому что Христос всё победил! Адама воскресил, Еву свободил, смерть умертвил». Нас, Его учеников, не должно страшить коварство мира. «Всякий рожденный от Бога побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Ин. 5, 4)», - говорится в поздравлении.

Владыка призвал помнить, что «каждый человек «куплен дорогою ценою» …и что нам, христианам, Бог доверил заботу о бессильных, немощи которых мы должны носить».

«Пусть нашу любовь ощутят те, кто болен и нуждается, кто одинок, унывает и скорбит, кто разочаровался в жизни. По слову Апостола, «вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем» (1 Фес. 5, 14). В особом внимании нуждаются сегодня воины, защищающие Россию, и жители освобожденных районов, которые пострадали от боевых действий. Поддержим их своей деятельной заботой и милосердием», - обратился к южноуральцам митрополит.

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев сердечно поздравил православных христиан с праздником Пасхи. «Светлое Христово Воскресенье – день радости, символ вечной жизни, любви и веры. Праздник Пасхи обращает нас к высоким нравственным ценностям, способствует духовному сближению людей, помогает преодолевать трудности, дарит надежду на перемены к лучшему», - говорится в поздравлении.

Спикер пожелал южноуральцам, чтобы в эти праздничные дни сердца согревались теплотой общения с родными и близкими и всем крепкого здоровья, согласия, благополучия и счастья.

Православные верующие отмечают в 2023 году главный христианский праздник Пасху 16 апреля.