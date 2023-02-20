Президент США Джо Байден прибыл в Киев

Президент США Джо Байден находится сегодня. 20 февраля, в Киеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна». В частности, он побывал на площади у Михайловского собора в сопровождении украинского президента Владимира Зеленского, который уже разместил совместное фото в своем телеграм-канале, сообщив, что их встреча – важный сигнал поддержки.

ТАСС в это связи напомнило, что Белый дом опровергал информацию о визите Байдена на Украину.